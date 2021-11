Mirel Rădoi crede că meciul cu Islanda va fi ca un meci de box. Ce a mai zis selecţionerul în conferinţa de presă

„Cred că momentul de faţă noi am avea mult mai multe lucruri de pierdut decât Islanda. Islanda nu mai are nimic de pierdut, încearcă integrarea unor jucători de la Under-21 şi atunci este o echipă care vine să joace ca şi cum nu ar avea nimic de pierdut şi poate fi periculoasă. Dar asta nu înseamnă că nu suntem pregătiţi pentru partida de mâine seară. Cred că în momentul de faţă echipa arată mult mai bine, am câştigat lucruri ca spirit de echipă, de sacrificiu. Sunt lucruri care contează, care s-au văzut în ultimele partide şi care indiferent de adversar trebuie să le păstrăm. Islanda are acelaşi stil de joc pe care l-a avut şi la U21, mult diferit faţă de echipa pe care noi am întâlnit-o în barajul pentru Campionatul European, un joc mult mai dinamic, bazat pe o posesie mai prelungită. În mod normal ar trebui să ne avantajeze acest joc, pentru că poate fi ca un meci de box. Să sperăm că nu vom fi cei care vom cădea primii şi vom rămâne în picioare până la sfârşit”, a spus Rădoi.





Ar fi vrut spectatori în tribune





Selecţionerul a precizat că naţionala avea nevoie de fani în tribune şi a criticat faptul că este interzis accesul pe stadioane: „Am sperat să avem spectatori! Ciudat, ne vaccinăm ca să mergem la mall în interior şi nu putem merge pe stadion în aer liber. Cred că cea mai bună campanie pentru vaccinare era ca oamenii să poată să vină la acest joc”.





Sali, adus pentru a deveni „român”





Rădoi a comentat şi convocarea lui Enes Sali de la Farul Constanţa, la doar 15 ani: „Este un jucător pe care în momentul de faţă România nu îşi permite să îl piardă. Vom vedea dacă va fi oportun ca el să fie folosit în aceste două jocuri”.





Atacanţii convocaţi sunt suficienţi





Mirel Rădoi s-a referit şi la structura lotului convocat pentru dubla cu Islanda şi Liechtenstein: „Avem patru portari în lot pentru că trei sunt tineri şi trebuie să se obişnuiască cu atmosfera, cu echipa naţională. În ceea ce priveşte atacanţii, cred că sunt suficiente cele trei soluţii, plus (Florin) Tănase, care poate juca număr 9”.





Decide dacă rămâne, înainte de baraj





„Am avut întâlniri cu preşedintele şi cu directorul tehnic şi a rămas să luăm o decizie după aceste două jocuri, tocmai pentru a ne concentra pe lucruri mult mai importante”, a precizat selecţionerul.





România va juca pe 11 noiembrie cu Islanda (21:45) şi pe 14 noiembrie cu Liechtenstein (19:00), ultimele meciuri din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale 2022.