Mirel Rădoi, analiză onestă a eşecului din Islanda: "Nu meritam să mergem în finala play-off-ului"

"Nu am reuşit în prima repriză să găsim spaţii între linii, ştiam că Islanda este o echipă foarte bine organizată defensiv, ştiam că au un 4-4-2 destul de compact, nu am reuşit să avem mobilitate bună între jucători şi să găsim spaţiile între linii. Am reuşit foarte puţine verticalizări şi de aici era normal când încercam să ducem mingea cu posesie foarte lentă să apară greşelile noastre. În prima repriză, din şapte mingi pierdute în propria jumătate au fost patru contraatacuri periculoase ale Islandei. La primul penalti, am văzut acel cot în cap lui Andrei de pe bancă, nu am avut îndoieli că nu o să fie penalti. La al doilea (n.r. - un posibil henţ), nu s-a văzut, din poziţia mea şi sincer nu aş vrea să discut foarte mult despre arbitraj, pentru că pe mine mă preocupă ceea ce s-a întâmplat în prima repriză, unde nu am reuşit să ne facem jocul pe care ni l-am propus. În repriza a doua am reuşit să avem o dinamică şi o mobilitate bune, poate şi după ce am făcut cele trei schimbări, dar cred că am arătat prea puţin fotbal în prima repriză ca să discutăm despre arbitraj. (n.r. - despre teren)





Au fost jucători care au alunecat, dar terenul a fost în condiţii bune, ne-am antrenat pe el, din punctul meu de vedere nu a influenţat cu nimic rezultatul. Cred că rezultatul este unul corect după evoluţia noastră din primele 45 de minute, nu meritam mai mult şi cred că nici nu meritam după primele 45 de minute să mergem în finala play-off-ului. Dacă vorbim de greşeli, nu putem vorbi de o singură poziţie, de un compartiment, de foarte multe ori nu am ieşit în întâmpinarea lor, puteam să o facem mult mai devreme, dar astea au fost deciziile de moment, a fost poate şi presiunea meciului, pentru că ştiam că este un meci cât o finală, nu suntem obişnuiţi cu astfel de mize, de meciuri cu presiune şi poate şi ăsta este unul dintre motivele pentru care în această seară am arătat aşa de slab în prima repriză.





La Dragoş Grigore a apărut o accidentare, dar asta nu înseamnă că dacă unul dintre cei trei absenţi era titular în seara asta ne garanta calificarea. Nu cred că greşelile defensive au fost cauzate doar din compartimentul defensiv, cred că toată echipa, pentru că încercăm să ne apărăm în 11 şi să marcăm în 11. Şansele pe care le-a avut Islanda în prima repriză au fost pe greşelile nostre de interpretare şi majoritatea pe construcţia nostră. Îmi reproşez echipa (n.r. - primul 11), pentru că în repriza a doua am jucat mai bine decât în prima, mai departe calificarea, e clar că dacă trebuie un vinovat, sunt eu, dacă trebuie mai mulţi, sunt eu şi staff-ul, jucătorii nu au nicio vină, pentru că noi nu am reuşit să-i capacităm la miza partidei pe care am avut-o în seara asta, nicidecum nu trebuie să vă uitaţi în altă parte (n.r. - după vinovat), îl aveţi în faţa voastră", a declarat Rădoi, la conferinţa de presă după meciul cu Islanda, citat de news.ro.

România a pierdut, joi, în deplasare, în semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul European din 2021 şi au ratat ultima şansă de a participa la această competiţie.Turneul final, amânat din cauza coronavirusului, se va desfăura, vara anului viitor, în 12 oraşe, între care se numără şi Bucureştiul.