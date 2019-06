Mircea Rednic a plecat de la Dinamo! Comunicat dur din partea clubului

De asemenea, mai multe discuţii în contradictoriu cu conducerea lui Dinamo ar fi stat şi ele la baza luării acestei decizii.

Conform presei sportive, principalul motiv a fost constituit de divergenţele dintre Rednic şi directorul general, Bogdan Bălănescu. Gsp.ro a scris că Ionuţ Negoiţă i-ar trasat sarcină lui Bălănescu să aibă rol de supervizor pentru rednic, pentru ca acesta să nu păcălească clubul când venea vorba de noile transferuri, iar cei doi au ajuns să nu se mai suporte.



Mircea Rednic a fost numit la conducerea tehnică a dinamoviştilor pe 15 octombrie 2018, după 11 etape disputate în campionat, dar a ratat lamentabil toate obiectivele.



Dinamo a fost eliminată ruşinos şi din Cupa României, din optimile de finală, de către formaţia din Liga 3, AFK Csikszereda, în timp ce în Liga 1 a ratat pentru al doilea sezon consecutiv calificarea în play-off. Cu doar 32 de puncte, echipa lui Rednic a încheiat sezonul regulat pe locul 9 şi a terminat play-out-ul pe poziţia a treia (9 în clasamentul final), cu 43 de puncte.



Doar în urmă cu câteva zile, vineri seara, după meciul cu Voluntari, Mircea Rednic nega tensiunile de la nivelul conducerii, vorbea despre viitor şi le promitea fanilor transferuri.



”Trebuie să uităm cât mai repede acest sezon şi să ne pregătim de următorul. Deja lucrăm, suntem în discuţii cu jucători. Avem alt buget acum. Cei care au plecat aveau salarii mari şi au plecat cu unul-două-patru salarii. Noi am fost bucuroşi că am închis cu ei, pentru că unii aveau şi doi ani contract. Acum, vor veni 5 jucători sigur. Toată lumea trage la aceeaşi căruţă. Sigur că e dezamăgire şi supărare, dar suntem motivaţi să facem un sezon bun la anul", spunea Rednic



Dinamo, îl pune la zid



Clubul Dinamo a dat un comunicat acid, în care îi mulţumeşte lui Rednic pentru colaborare, însă nu uită să enumere toate eşecurile fostului antrenor şi subliniază că echipa a avut cea mai slabă clasare din istorie.



„FC Dinamo Bucureşti şi antrenorul principal Mircea Rednic au convenit astăzi, pe cale amiabilă, încetarea raporturilor contractuale după cea mai slabă clasare din istoria echipei din Ştefan cel Mare, locul 9 în Liga 1 la finalul sezonului competiţional 2018-2019.



Mircea Rednic a fost numit la conducerea tehnică a dinamoviştilor pe 15 octombrie 2018, după 11 etape disputate în campionat.



Echipa din Ştefan cel Mare a fost eliminată din Cupa României, două săptămâni mai târziu, a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1 la începutul acestui an şi a încheiat sezonul pe locul 9 în clasament.



Dincolo de rezultate, FC Dinamo Bucureşti îi mulţumeşte lui Mircea Rednic pentru activitatea pe banca echipei din Ştefan cel Mare.



Noua conducere tehnică a echipei va fi anunţată prin intermediul site-ului oficial al clubului”



