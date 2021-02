Minciună demontată: Încă o dovadă că jucătorii Astrei s-au dopat! Declaraţii care spun totul

Cazul de dopaj apărut la Astra ia amploare pe zi ce trece! Iar de acum, lucrurile sunt clare, în mare parte: fotbaliştii vor primi suspendări, iar întrebarea e cum va fi sancţionată formaţia giurgiuveană?

Chiar dacă preşedintele clubului, Dani Coman, a încercat, inclusiv marţi, să-i absolve pe cei trei jucători de orice vină, spunând că n-au greşit cu nimic, declaraţiile oferite de Alex Ioniţă arată, clar, că fotbaliştii sunt în culpă.

„Cel mai mult mă intrigă că am văzut că minciuna a devenit virtute. Am fost făcut turnător, de parcă trebuia să mint în legătură cu evenimentele din dosar. Totuşi, vor fi mari surprize, dacă dosarul va fi făcut public. Sunt un tânăr care a învăţat să-şi asume greşelile. Am învăţat că în viaţă sunt efecte ale deciziilor pe care le luăm. N-am de gând să mint, cu orice risc. Fotbalul se termină la un moment, dar cel mai important e cum te construieşti ca om. Stau pe tuşă de ceva vreme, sunt luni în care chinul eu l-am suportat. Nu altcineva. Neplătit şi măcinat de gânduri, fără bază de pregătire şi fără antrenamente profesioniste într-un grup“, a declarat Ioniţă pentru evz.ro, admiţând, practic, că e vinovat.

De altfel, jucătorul ar fi recunoscut acest lucru şi în audierile de la Agenţia Naţională Antidoping (ANAD). Drept urmare, când va veni verdictul în acest caz, Ioniţă va primi, aproape sigur, cea mai mică suspendare posibilă, de doar un an, spre deosebire de cei doi colegi cu care a fost la o clinică din Bucureşti pentru acea terapie cu vitamine şi minerale, interzisă de Agenţia Mondială Antidoping (WADA).

Pentru că n-au colaborat cu ANAD - nici nu s-au dus la audieri! - Fatai şi Takayuki riscă acum să primească suspendări de 4 ani fiecare! Iar clubul Astra poate fi exclus din Liga I şi retrogradat. De altfel, aşa s-a întâmplat şi într-un caz similar de handbal, cu formaţia Corona Braşov, care a avut 17 jucătoare care au recurs şi ele la o terapie interzisă. Ce-i drept, în cazul celor de la Corona, sportivele au fost trimise la clinica respectivă la indicaţia clubului, pe când Astra insistă că Ioniţă, Fatai şi Takayuki s-au dus de capul lor la clinica din Bucureşti.

„Trebuia să recunoască“

Şi Ioan Becali, care prin firma sa de impresariat îl are sub contract pe Alex Ioniţă, a spus că fotbalistul a procedat foarte bine, când le-a spus adevărul celor de la ANAD. „Am vorbit cu Dragoş Sârbu, de la Becali Consulting Sport, care a vorbit cu el (n.r. - Ioniţă), îl ajută să nu-şi piardă contractul, pentru că mai are anul acesta şi încă doi ani contract cu CFR Cluj (n.r. - a fost împrumutat la Astra). Şi are un contract mare! Clujul are dreptul să-l suspende şi chiar să ceară daune! El trebuie să înţeleagă că, pentru a continua să mai joace fotbal, trebuie să renunţe la 20.000 euro pe lună şi să accepte un salariu diminuat. Şi să-şi repare greşelile făcute. A fost o nebunie, el n-a ştiut că terapia respectivă e interzisă, dar, până la urmă, a trebuit să recunoască. N-avea ce face. Pedeapsa, în cazul acesta, va fi mai mică. Mulţi preferă să recunoască în faţa unor probe, că nu poţi intra în perete şi să spui nu, când eşti fotografiat, când probele dovedesc că s-a întâmplat ce s-a întâmplat“, a spus Ioan Becali la Telekom Sport.

Cazul de dopaj de la Astra a ajuns la ANAD, după ce clinica unde s-au dus cei trei jucători a publicat pe Instagram fotografiile cu aceştia, în timpul terapiei interzise! Ulterior, pozele, urcate în scop publicitar, au fost şterse, dar ele ajunseseră deja în presă şi, implicit, pe masa celor de la ANAD.

26 septembrie 2020 e data la care Alex Ioniţă a jucat ultimul meci, Viitorul - Astra (4-1), în etapa a 5-a din Liga I. Apoi, a fost suspendat provizoriu, la fel ca Fatai şi Takayuki.

Dani Coman insistă că nu e niciun pericol pentru Astra

Preşedintele giurgiuvenilor a început, mai nou, să vorbească despre faptul că Astra nu riscă nicio pedeapsă, nu doar pentru că n-ar fi ştiut de terapia făcută de cei trei jucători, ci şi pentru că tratamentul la care au fost supuşi aceştia nu încalcă prevederile Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA). Acest for spune că sportivii pot primi vitamine şi minerale, sub formă de injecţii, însă cantitatea n-ar trebui să depăşească 100 ml în 12 ore. „Astra nu e în culpă, n-a fost o acţiune colectivă a echipei, jucătorii au mers pe cont propriu, au luat vitamine. Am văzut actele de la clinică, sunt cantităţi admisibile. Nu vom fi retrogradati, e şi greşeala noastră, aici în România cine ţipă mai tare are dreptate. Noi suntem decenţi, dar, dacă e nevoie, putem ţipa şi noi“, a spus Dani Coman.