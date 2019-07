Mihaela Buzărnescu, după eşecul cu Halep de la Wimbledon: "Îmi pare rău ca am jucat una împotriva celeilalte"

"A fost un meci bun în mare parte. Mă bucur că am reuşit să fiu într-o mare măsura aproape de ea. Îmi pare rău ca am jucat una împotriva celeilalte în turul al doilea şi nu mai târziu, în turul 3 sau turul 4. Îmi pare rău că am pierdut şi sper ca pe viitor să câştig meciuri cu jucătoare din Top 10 WTA.

Este greu să joci împotriva unor compatrioate pentru că ne ştim de atâţia ani. Suntem prietene, suntem colege în echipa de Fed Cup. Este dificil să joci cu Simona pentru că e o jucătoare experimentată, care are lovituri bune. Ea niciodată nu renunţă. Avem multe de învăţat de la ea şi sper ca acest meci sa fie un boom psihologic pentru mine. Azi au fost momente când puteam să fac mai mult şi nu am reuşit", a spus Buzărnescu la Eurosport.



Simona Halep (7 WTA) a învins-o, miercuri, scor 6-3, 4-6, 6-2, pe Mihaela Buzărnescu (53 WTA) şi s-a calificat în turul 3 al turneului de la Wimbledon.unde va evolua cu Victoria Azarenka din Belarus, locul 40 WTA. Partida e programată vineri, la o oră ce urmează a fi stabilită de organizatori.

