Mihaela Buzărnescu, criză de nervi în ultimul game al meciului cu Halep. De ce s-a certat cu arbitrul de scaun

În ultimul game al meciului a avut loc un moment controversat care a scos-o din sărite pe jucătoarea din Bucureşti.

Astfel, la scorul de 2-5 şi 0-15 în setul decisiv, Buzărnescu a contestat vehement un punct acordat Simonei de către arbitrul de scaun. În urma unei lovituri lungi a Simonei. Miki a returnat mingea în terenul advesarei, chiar dacă arbitrul de linie strigase out. Simona a cerut challenge, a avut dreptate şi i-a fost acordat punctul, lucru care a deranjat-o enorm pe Mihaela, care, pe bună dreptate, a solicitat rejucarea punctului.

A urmat o discuţie lungă şi aprinsă cu arbitrul de scaun, dar acesta nu şi-a schimbat decizia.

Terrible umpiring.. Halep was given this point because the out call was overruled and apparently Buzarnescu’s ball went out.. which you can clearly see.. it doesn’t 🙄 #Wimbledon pic.twitter.com/r24bZicTrK