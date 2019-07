Mats Wilander, înaintea semifinalei Halep - Svitolina: „Simona ar trebui să aibă un meci lejer”

În opinia fostului mare jucător de tenis, românca este favorită clară la calificarea în marea finală.

"Din ce am văzut până acum, pot spune ca Simona ar trebui să aibă un meci lejer. Halep este mai bună la orice capitol, astfel că Svitolina va trebui sa fie creativă. Svitolina este ajutată de iubitul ei, Gael Monfils, care cred că are o anumită influenţă în schimbarea ei jocului ei. Am văzut că urcă mai mult la fileu şi asta este 100% influenţa lui Gael. Simona joacă foarte bine, dar am un singur semn de îngrijorare: faptul că nu a întâlnit adversare puternice până acum. Oricum, Halep este mai liberă, mai inventivă, am observat schimbări în atitudinea ei. Poate să câştige Wimbledon, mai ales ca Serena are 38 de ani", a spus Wilander la EuroSport.

Svitolina (8 WTA) o va întâlni, joi, pe Halep pentru a 8-a oară. Deocamdată, după şapte meciuri, ucraineanca e în avantaj, având 4-3: *2019 (Doha): 6-3, 4-6, 6-4 Halep *2018 (Roma): 6-0, 6-4 Svitolina *2017 (Turneul Campioanelor): 6-3, 6-4 Svitolina *2017 (Toronto): 6-1, 6-1 Svitolina *2017 (French Open): 3-6, 7-6, 6-0 Halep *2017 (Roma): 4-6, 7-5, 6-1 Svitolina *2013 (Sofia): 6-1, 6-1 Halep

