Marketa Vondrousova, după eliminarea Simonei Halep: „O bucurie imensă“

La finalul partidei, jucătoarea de 19 ani era în culmea fericirii şi a explicat de ce victoria din capitala Italiei este mult mai importantă decât cea de la Indian Wells."Sunt foarte fericită pentru această victorie. E adevărat că am mai învins-o o dată în acest an, dar de această dată a fost complet diferiţi. Simona pe zgură este una dintre cele mai bune jucătoare din lume, iar faptul că am învins-o îmi oferă o bucurie imensă", a spus Vondrousova după meci.Simona Halep, campioana de la Roland Garros, va primi pentru evoluţia sa la Roma un cec de 15.330 euro şi 60 de puncte WTA.Statistica partideiAşiHalep 3 - Vondrousova 2Duble greşeliHalep 1 - Vondrousovas 6Procentaj primul serviciuHalep 69% - Vondrousova 63%Procentaj al doilea serviciuHalep 38% - Vondrousova 56%lovituri direct câştigătoareHalep 31 - Vondrousova 38Erori neforţateHalep 39 - Vondrousova 27.

