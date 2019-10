Managerul lui Halep, trimis la reeducare: Reacţii acide după postarea lui Cosmin Hodor de pe Instagram

Într-o încercare complet eşuată de a promova victoria Simonei Halep în faţa Biancăi Andreescu, Cosmin Hodor a comis o gafă nepermis de mare pentru un om din stafful unui fost lider mondial.

„Astăzi, Simona, ne-a arătat odată în plus, că nu este nevoie să pleci din România pentru a face performanţă la nivel înalt; românii trăiesc cu ideea greşită că rămânând în Romania nu pot face performanţă. Bianca este o campioană a Canadei, iar propunerea Simonei pentru noi este să fim campioni pentru România.

Trebuie să mulţumim şi părinţilor Simonei care nu au ales ideea finanţării unei alte ţări şi a juca pentru un alt steag.

Asta este propunerea mea, să spună povestea unei alegeri; alegerea unui român de a face performanţă sub steagul României şi că dacă românii vor alege să lupte sub un alt steag nu vom avea o Românie mai bună!“, a fost mesajul postat de Hodor pe Instagram.

Pe lângă faptul că e complet greşită ideea de a critica opţiunea cuiva de a trăi într-o ţară sau alta, mai ales în era globalizării, există şi un fragment de logică în postarea lui Hodor.

Concret, apare o întrebare: ce ar fi postat managerul Simonei, dacă aceasta ar fi pierdut meciul cu Andreescu? Oare am fi citit un text în care Hodor ar fi concluzionat că prin victoria Biancăi s-a văzut, încă o dată, că e nevoie să pleci din România ca să ai succes?

Cum prostia comisă de Cosmin Hodor e evidentă, nu e de mirare că acesta a fost călcat în picioare, chiar în comentariile de la postarea sa de pe Instagram, după cum se poate vedea mai jos:

angeloflove007

Cosmine, inainte de a posta bazaconiile astea intrigante, te rog sa te consulti cu sefa ta, Simona, pentru ca eu nu cred -asa cum o stiu- ca reprezinta si punctul ei de vedere.De ce sa fie bine cand poate fi rau. Parca mi-e cunoscuta mentalitatea asta de undeva ...

aurel.g.paun

Trăieşti într-o "bulă"

aurel.g.paun

Câţi copii talentaţi sunt in România şi nu-şi permit să facă nici un sport,cu atât mai mult tenis. Simona să le mulţumească părinţilor pentru sacrificiile făcute, nu româniei. România nu a facut nimic pt Simona. Te ai trezit tu mare patriot,ce să ţi spun. O iubim toţi pe Simona...dar nu România a făcut-o mare. Simona face România mare...

tatar_marcel

Pentru ce sa ataci o fata care face performanta chiar sub alt steag.Statul canadian a investit in ea poate cand nimeni nu stia ca ajunge o mare jucatoare.Bravo Simonei dar daca nu avea parinti care sa o sustina si ea o ambitie mare nu facea nimic.Ce cu patriotismul asta mai bun de o cauza mai buna?

gugaforever

Cam dezamagitor acest post. Lumea migreaza de cand lumea si pamantul. Asta nu inseamana ca nu mai valoreaza tara de unde au plecat. Sau ca isi uita cultura si background-ul. Sunt multe exemple in tennis: mladenovic, Bencic, Kenin, Anasimova etc. nu inseamna ca daca migrezi viata se opreste. Sunt un fan Simona si de fiecare data cand vine in New York ma duc sa o sustin. La fel am facut si pt Ana Bogdan sau Sorana Cristea. Ador sa le vad jucand la fel cum ador sa vad te is de calitate.

laurentiustelea

Dragul meu

Mesajut tau e plin de mitocănie grea

Daca Simona îl girează e treaba ei

Bianca Andreescu e născută în CANADA poartă nume românesc. PUNCT.

Este însă pe deplin un cetăţean canadian care s-a format în CANADA

denvarel

„Când eşti mort, nu ştii că eşti mort. Pentru ceilalţi e trist. La fel şi când eşti prost...” — Philippe Geluck

avasilcuteia

Exact tipul ăsta de gândire aduce neajunsuri României. Orice "nimeni" încearcă să se asocieze cu succesul celor care se spetesc sa ajungă undeva. Naţionalism stupid. Ce-ai fi făcut acum dacă ai tăi ar fi ales sa părăsească România pentru Canada acum 30ani?

andrei.debut

Jenant post. Cand tara ta nu te ajuta cu nimic, ba din contra iti pune bete-n roata, atunci reprezinti o alta tare care te ajuta sa fii cea mai buna versiune a ta. Mai exista o vorba prin care sper sa intelegi ce vreau sa spun: "Mama nu e cea care te naste, e cea care te creste"