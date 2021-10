Lucescu, coşmar cu „moşii“ Barcelonei: Ce a spus după ce echipa sa a pierdut fără să aibă vreun şut pe poartă

*La 34 de ani şi 260 de zile, Piqué a devenit cel mai vârstnic marcator al Barcelonei în Liga Campionilor, depăşindu-l pe Sylvinho (34 de ani şi 241 de zile). Acesta a înscris pentru formaţia catalană, în decembrie 2008, într-o partidă cu Şahtior Doneţk. La care era tot Mircea Lucescu, la vremea respectivă! Ce-i drept, atunci echipa românului s-a impus pe „Camp Nou“ cu 3-2.

*Piqué e de acum cel mai prolific fundaş din istoria Ligii Campionilor, alături de fostul jucător al Realului, Roberto Carlos. Amândoi au câte 16 reuşite în această competiţie. Doar că Piqué a ajuns la acest total în 122 de partide, în timp ce Roberto Carlos a adunat 16 goluri în 120 de apariţii în Ligă. Podiumul e completat de Sergio Ramos, care e acum la PSG, cu 15 goluri în 129 de meciuri.

*Un gol în primele trei etape din grupele Ligii Campionilor e cel mai slab bilanţ din istoria Barcelonei în toată istoria clubului! Doar 12 din cele 79 de formaţii care au marcat atât de puţin, după primele trei runde, au reuşit să obţină calificarea în următoarea fază.

*Meciul Barcelona - Dinamo Kiev a adunat doar 45.698 de spectatori în tribune, în condiţiile în care nu exista nicio restricţie privind numărul fanilor. Barcelona n-a mai avut atât de puţini spectatori la un meci din Ligă de la 6 decembrie 2011 încoace. Atunci, au fost 37.374 de oameni pe „Camp Nou“ într-o partidă cu BATE Borisov (Belarus).

Lucescu, dezamăgit: Dinamo Kiev, niciun şut pe poartă!





Campioana Ucrainei a avut o prestaţie slabă pe „Camp Nou“, deşi a dat de o echipă a Barcelonei care nu prea mai sperie pe nimeni în Ligă.





Dinamo Kiev a terminat partida fără vreun şut pe spaţiul porţii. Mircea Lucescu (76 de ani) a explicat ce s-a întâmplat.





„Sunt dezamăgit de rezultat şi mai ales de prima repriză. Mi-a plăcut cum am jucat în partea secundă, când am scăpat de teama de a evolua împotriva Barcelonei. Puteam obţine mai mult de la acest meci la modul în care am jucat în repriza a doua. Jucătorii Barcelonei n-au fost doar rapizi şi tehnici, ci şi agresivi, au comis 18 faulturi. În startul meciului, am avut o ocazie trei contra unu, dar am luat decizii greşite. La acest nivel, e nevoie să marchezi. Golul nostru ar fi schimbat mult jocul. De ce nu marcăm noi şi Şahtior în Ligă? Pentru că nivelul campionatului din Ucraina e mult mai scăzut decât cel din Champions League“, a spus „Il Luce“.