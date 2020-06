Legendarul Rivaldo, interviu pentru „Adevărul“: Ce crede despre Ianis Hagi, Mircea Lucescu

Atunci când făcea magie în tricoul Barcelonei, puţini s-ar fi gândit că, într-o zi, marele Rivaldo va deveni atât de apropiat de fotbalul românesc.

După retragere însă, fiul legendarului brazilian, Rivaldinho, a ajuns în Liga I, mai întâi, la Dinamo, iar apoi la Viitorul, unde evoluează şi acum. Astfel, tatăl său a ajuns să viziteze, nu o dată, România şi să cunoască şi mai bine echipele şi fotbalul de aici. Acum, Rivaldo e ambasador Betfair şi, prin intermediul acestei firme, a acordat un interviu pentru „Adevărul“.

„Adevărul“: Ce părere ai despre transferul lui Ianis Hagi la Rangers? E o alegere bună? Cât de mult contează un astfel de transfer pentru un jucător?

Rivaldo: Ianis Hagi s-a transferat la un club mare cu o tradiţie grozavă şi cu fani entuziaşti. Rangers e unul dintre cele mai bune cluburi din Scoţia şi participă constant în cupele europene. Acum îl au şi pe popularul Steven Gerrard ca manager. E un vis pentru orice jucător să evolueze în Spania sau Anglia, iar Hagi face progrese, încet încet, şi cred că va avea calităţi să joace în Spania, curând. Momentan, se află la un club excelent, care îl va ajuta să se dezvolte în continuare.

Presa din ţară a dezvăluit, recent, o ofertă scrisă, pe care Mircea Lucescu o primise în 1970 de la Fluminense. Oferta fusese făcută, după ce România a jucat cu Brazilia la Cupa Mondială, şi era pentru un împrumut pe trei luni, însă Partidul Comunist Român a respins-o. Din câte ştii despre fotbalul românesc, crezi că jucătorii de aici ar putea face faţă în campionatul brazilian, astăzi?

În zilele noastre, cred că un jucător român poate să-şi găsească cu uşurinţă loc la un club brazilian. Eu văd fotbalul din diverse ţări ca fiind destul de echilibrat ca nivel, iar orice jucător european ar putea avea şanse să joace în Brazilia, şi invers. România nu e diferită, din această privinţă. Eu am jucat în Grecia şi am urmărit meciuri din România şi am putut vedea jucători interesanţi, talentaţi şi cu calităţile necesare pentru a face performanţă în orice ligă europeană sau sud-americană.

Date fiind performanţele lui Lucescu la Şahtior Doneţk şi relaţiile foarte bune pe care le-a avut cu jucătorii brazilieni acolo, crezi că ar putea fi un antrenor bun pentru o echipă din Brazilia în prezent?

Lucescu e liber de contract, după o perioadă lungă şi încununată de succese la Şahtior Doneţk şi cred că a dovedit că are calităţi mari de manager. Experienţa sa uriaşă ar putea fi un bonus pentru el la un club brazilian. Din acest motiv, ca şi în cazul jucătorilor, cred că un antrenor român poate avea o carieră bună în Brazilia, precum poate şi un brazilian în Europa. În ziua de astăzi, cunoştinţele pe care le au oamenii despre diferite campionate sunt mult mai mari decât în trecut, iar un manager bun îşi poate demonstra valoarea, oriunde în lume. În cazul de faţă, Lucescu şi-ar putea etala şi cunoştinţele despre fotbalul brazilian, după ce a antrenat mulţi brazilieni la Şahtior.