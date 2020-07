Iulia Curea, numită antrenor secund la CSM Bucureşti: „Mi-aş fi dorit o altfel de retragere“

Căpitanul echipei, Iulia Curea, a decis să îşi încheie cariera sportivă, la 38 de ani, dar îşi va continua activitatea în cadrul clubului, ca „secund“ al lui Adrian Vasile.

„Când am primit această ofertă, m-am gândit foarte mult, pentru că e o şansă unică pe care nu o are toată lumea. Deocamdată nu ştiu cum e, o să văd când începem, dar mă bucur că rămân la CSM, mă bucur că rămân pentru că asta am făcut de mai bine de 25 de ani şi iubesc handbalul“, a declarat Iulia Curea, pentru site-ul oficial al clubului bucureştean.

Sportiva a recunoscut că are un regret, legat de finalul abrupt de carieră. „Este greu, nu este exact retragerea pe care mi-am imaginat-o din cauza faptului că ne-am oprit practic din 11 martie, nu am putut juca, nu am mai avut meciuri de handbal. Mi-aş fi dorit o altfel de retragere, nu să se oprească brusc aşa, dar asta este situaţia, asta este viaţa, am acceptat-o. Se termină o poveste şi începe alta“.

Iulia Curea era ultima dintre tricolorele care câştigau trofeul Ligii Campionilor în 2016 cu CSM rămasă în lotul „tigroaicelor“. CSM Bucureşti a terminat sezonul 2019/2020, unul în care nu s-a acordat titlul de campioană, pe locul 2, după vâlcence, pentru al doilea an consecutiv, având nevoie de o invitaţie din partea EHF pentru sezonul următor al Ligii Campioanelor. CSM Bucureşti ar fi trebuit să evolueze în sferturile acestei ediţii a Ligii Campionilor la handbal feminin, însă pandemia de coronavirus a dus şi la anularea acestei competiţii.

Iulia este un om foarte serios, un om care mai toată cariera ei a fost la cel mai înalt nivel atât ca sportiv cât şi ca om. Este o persoană loială care face parte din echipa noastră din 2014 şi a trecut prin toate etapele prin care clubul nostru a trecut în acest drum european pe care l-a avut.

Adrian Vasile, antrenor principal CSM Bucureşti, 37 de ani