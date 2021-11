Ionuţ Lupescu, atac la Răzvan Burleanu

Într-un interviu acordat Telekom Sport, Ionuţ Lupescu face o radiografie a evoluţiei selecţionatei României, care a pierdut calificarea la baraj, şi a felului cum este condus fotbalul de către oficialii federaţiei de profil. ”Nici pe banca tehnică, nici în administraţie nu sunt oameni care să cunoască fenomenul. Analiza e simplă. Dacă te uitiţi din 2014, de când e noua conducere, ne-am calificat doar la EURO, iar acolo am avut două meciuri proaste. De atunci, tot mergem în jos. La naţională au fost trei, patru selecţioneri care n-au reuşit nimic. Conducerea a rămas la fel. Ce demonstrează asta? Nu se pricep la partea tehnică, administrativă, nu am văzut nimic pentru a dezvolta fotbalul românesc. Atunci, ce pretenţii să am de la echipa naţională?”, a explicat Lupescu la Telekom Sport.