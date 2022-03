Haţegan, în faţa unei decizii uriaşe: Şansa istorică pe care o va rata, dacă s-ar retrage

Sâmbătă, s-a prăpădit poloistul Andrei Drăghici (23 de ani), component al echipei CS Dinamo.

Tânărului i s-a făcut rău în timpul meciului cu Rapid, a ieşit din bazin, după care s-a prăbuşit şi n-a mai putut fi resuscitat. Cauza decesului: stop cardiac. Iar asta în cazul unui tânăr controlat periodic, fără probleme anterioare!

Acum, arbitrul Ovidiu Haţegan, ecuson FIFA, cel mai bun central din România, îşi vede cariera pusă în pericol tot din cauza unor probleme cardiace. Iar Haţegan a avut marele noroc că, medic fiind, şi-a dat seama că ceva nu e în regulă cu el, după un antrenament. Simţind dureri în zona pieptului, Haţegan s-a dus singur la spital. Iar de aici, filmul evenimentelor a fost relatat de Constantin Luca, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timioşoara.

„Domnul Haţegan a ajuns în cursul nopţii, de urgenţă, adus cu ambulanţa de la Arad într-o stare gravă. Suntem singurul institut din vestul României care tratează infarctul miocardic acut prin mijloace intervenţionale. A fost introdus de urgenţă în sală, am constatat că are o arteră înfundată şi, în concluzie, i s-a pus un stent. Starea lui e stabilă, continuăm să-i facem investigaţii suplimentare şi, în acest fel, vom şti şi ce se va întâmpla, în continuare, cu cariera dânsului. E stabil, comunică, e conştient, e foarte bine. Îndrăznesc să spun că ar fi apt să se plimbe şi să stea de vorbă cu noi aici. Referitor la gravitate, sigur că un infarct miocardic acut are o mortalitate care poate să meargă până la 10%. Nu cred că se pune problema de complicaţii majore, iar în ceea ce priveşte cariera sportivă, nu ne putem pronunţa în acest moment. Depinde de cum vor evolua lucrurile în continuare şi de opţiunea lui“, a spus Constantin Luca.

Ioan Igna, ultimul central Mondial

Aşadar, rămâne de văzut dacă Haţegan va reveni în iarbă, după ce a păţit. Până acum, el a condus partide în competiţii internaţionale de anvergură, precum Liga Naţiunilor, Mondialul Cluburilor, Euro 2016, Jocurile Olimpice, Liga Europa, Liga Campionilor şi Euro 2020.

Ultima mare provocare profesională pentru Haţegan ar fi să prindă lista FIFA pentru Mondialul din acest an (21 noiembrie - 18 decembrie). Ar fi o realizare istorică, în condiţiile în care au trecut 36 de ani de când un central român a fost la o ediţie a Cupei Mondiale. Se întâmpla în 1986, la Mexic, unde Ioan Igna a condus două partide, a doua o confruntare epică din sferturi: Brazilia - Franţa, scor 1-1 (3-4 după loviturile de departajare).

„Poziţia lui Haţegan era una excepţională, una la care orice arbitru visează să ajungă. Speranţe sunt că poate să-şi revină, dar nu ştiu dacă pentru Campionatul Mondial. De arbitrat va mai putea arbitra. Avem exemplul Eriksen, care s-a prăbuşit realmente pe teren (n.r. - la Euro 2020), ceea ce n-a fost cazul la Ovidiu, şi a revenit şi a dat gol cu Olanda. Cea mai importantă e viaţa, arbitrajul e important, ca orice meserie în sine, dar, până la urmă, ceea ce contează e viaţa. El ştie ce are de făcut“, a comentat la GSP Live, Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru internaţional.