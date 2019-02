Halep vs Goerges / Reacţia Simonei după calificarea în semifinale: „Sunt mândră de modul în care m-am descurcat“ Ce spune despre viitoarea adversară

Imediat după terminarea meciului cu Julia Goerges, jucătoarea din Constanţa a vorbit pe teren despre meciul cu Goerges, despre atmosfera frumoasa creată de fanii romani prezenţi la Doha şi despre adversara din semifinale.



"Sunt foarte fericita, pentru că e greu să joci impotriva Juliei. Sunt mândra de modul în care m-am descurcat pe teren şi cum am revenit în setul secund. Mă simt bine aici, la Doha, şi am vrut să mai rămân un pic. Mulţumesc românilor care vin să mă susţină aici, dar şi organizatorilor", a spus Simona.



Simona Halep a comentat şi următorul meci, cu Elina Svitolina, din semifinale. "Cu cine joc? Cu Svitolina? E o mare provocare. Am pierdut de câteva ori impotriva ei. Va fi o misiune complicată, dar vreau să căştig", a încheiat fostul lider mondial.

