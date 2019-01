Halep: „Vorbesc cu Darren aproape în fiecare zi. Ne leagă o mare prietenie.“ Ce spune despre accidentarea de la spate

„A luat decizia pentru că familia este întotdeauna principală. Nu am fost dezamăgită sau supărată, am înţeles perfect. Avem o relaţie foarte bună. Vorbim aproape în fiecare zi. I-am cerut un sfat şi mi l-a dat. Am discutat şi după finalul sezonului. Evident, nu este la fel, pentru că nu mai este antrenorul meu. Dar ne leagă o mare prietenie şi asta este cel mai important. Ultimii patru ani au fost cu Darren şi au fost cei mai buni. Pot spune că este greu fără el“, a declarat sportiva.



Simona Halep a mai precizat că în ultima perioadă nu a avut probleme cu spatele. „M-am antrenat la capacitate maximă, am jucat câteva seturi, câteva meciuri. Aşa că fără durere, fără stres… Dar nu se ştie niciodată ce va fi, până la meciurile oficiale, astfel că aştept să văd săptămâna aceasta cum mă simt. Acum mă simt bine, mă simt odihnită, sănătoasă, relaxată. Sunt bine şi fericită“

