Halep, de vorbă cu jurnaliştii americani: Simona şi-a expus următoarele ţinte în tenis

Până să-şi facă debutul la Miami Open, constănţeanca a stat de vorbă cu jurnaliştii americani şi a explicat care sunt obiectivele ei cele mai mari.





„E clar, pentru mine, turneele de Grand Slam sunt o prioritate. Vreau să mai câştig unul, dacă e posibil. Şi aştept cu nerăbdare şi Jocurile Olimpice din acest an, fiindcă îmi doresc foarte mult o medalie. Aşadar, în acest moment, sunt mai interesată de turneele majore şi de Jocurile Olimpice, decât de poziţia mea în clasamentul WTA“, şi-a început Simona discursul.





Halep e singura jucătoare aflată în activitate, care rezistă în Top 10 WTA, de peste şapte ani. Iar de pe podiumul mondial n-a mai ieşit de 61 de săptămâni la rând! Ea a explicat secretul acestei longevităţi la nivel înalt: „Cred că am făcut o treabă bună pentru că am rămas foarte concentrată pe ceea ce trebuie să fac. De asemenea, am fost foarte profesionistă cu corpul meu. Am avut grijă de fiecare dată când am avut o mică problemă, aşa că, slavă Domnului, n-am avut accidentări grave. Bineînţeles, am avut nişte accidentări, pentru că e normal, jucând în fiecare săptămână un turneu. Dar am avut grijă foarte bine de toate. De aceea, simt că am avut consistenţă“.





România la Miami Open, proba de simplu

Calificări

*Turul I: Niculescu (152 WTA) - Samsonova (126 WTA) 6-2, 0-4, abandont Niculescu

*Turul I: Buzărnescu (137 WTA) - Fernandez (72 WTA) 6-4, 6-2

*Turul II: Buzărnescu (137 WTA) - Friedsam (125 WTA) 2-6, 7-6, 7-5

Turul I, tabloul principal

*Cîrstea (66 WTA) - Scott (443 WTA) 6-2, 6-2

*Begu (74 WTA) - Kalinskaya (115 WTA)

4-6, 6-7

*Buzărnescu (137 WTA) - Garcia (51 WTA) 1-6, 2-6

Turul II, tabloul principal

*Halep (3 WTA) - Garcia (51 WTA)

*Cîrstea (66 WTA) - Kontaveit (24 WTA)