Halep şi-a dezvăluit superstiţiile! Ce a făcut cu echipamentul purtat la eşecul cu Iga Swiatek de la Roland Garros

„Am tabieturi şi am şi superstiţii înainte de meciuri. Îmi aranjez geanta într-un anumit fel, încerc să îmi pun hainele aşa cum le pun în fiecare zi când am meci, păstrez totul la fel. Chris Evert, mi-a povestit Darren, după fiecare meci îşi arunca echipamentul. Îl desfăcea din pungă, juca cu el şi apoi îl arunca. Şi a câştigat enorm. Eu echipamentele pe care le port atunci când pierd un meci urât le arunc direct. şa am făcut şi la Roland Garros. Echipamentul de anul ăsta l-am aruncat direct la gunoi. Pentru că te eliberezi cumva, ai senzaţia că dacă îl mai vezi îţi aduce aminte direct de meciul respectiv”, a spus Simona