Halep, respectată de americani: Simona, beneficiara unei decizii care a scutit-o de o zi dată peste cap de ploaie

Simona Halep (13 WTA) a şi trecut deja în turul III de la US Open, într-o zi în care programul întrecerii e dat peste cap din cauza condiţiilor meteo. Mai multe partide au fost întrerupte după ce ploaia a făcut imposibilă desfăşurarea meciurilor pe terenurile fără acoperiş.

Doar că, ulterior, organizatorii au luat o decizie care a scutit-o pe „Simo“ de o aşteptare lungă, în speranţa că ploaia se va opri. Concret, meciul Halep - Kucova a fost mutat pe „Arthur Ashe“, cea mai importantă arenă din cadrul complexului, cu acoperiş.

Astfel, Halep a putut să joace, fără să piardă timpul, obţinând o victorie categorică, după cum „Adevărul“ a scris aici. La interviul de după meci, Halep a fost chestionată şi despre această decizie a organizatorilor.

Ce a spus Simona Halep?

*Am avut noroc astăzi, am avut şansa de a juca aici, sub acoperiş. Am aflat după încălzirea de dimineaţă că meciul meu a fost mutat pe Arthur Ashe. Şi m-am bucurat.

*Mă simt foarte bine. Am avut multe accidentări în acest an. Acum, mă bucur să pot juca în faţa spectatorilor, mă bucur să leg din nou victorii.

*Mă simt mai bine, trebuie să recunosc că mă simt încrezătoare. Înainte de turneu, aveam emoţii. E greu să gestionez presiunea unui Grand Slam.

