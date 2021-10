Halep, prăbuşire în clasamentul mondial: Cum vede un antrenor viitorul ei

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) are o stagiune în care a bifat contraperformanţe pe bandă!

În ciuda acestei situaţii, Firicel Tomai, care a lucrat cu Simona la începuturile carierei sale, e sigur că Halep se va redresa, în 2022. Şi că, obţinând rezultate mult mai bune, automat, va urca şi în clasamentul mondial. În dialog cu gsp.ro , Firicel Tomai a prefaţat şi meciul pe care Halep îl va juca, astăzi, cu Kudermetova (32 WTA), în optimile de la Kremlin Cup. Partida va începe după ora 18.30 şi va fi transmisă de Digi Sport 2.

Ce a spus Firicel Tomai?

*Faptul că ea a mai coborât în clasament nu înseamnă că jocul ei a scăzut dramatic. Simona are, în continuare, joc de numărul unu, poate bate uşor pe oricine. Locul actual e unul temporar, dar e nevoie şi de o conjunctură favorabilă. Anul viitor, după Australian Open, ea poate să fie înapoi pe locurile 5, 6, 7, dacă face două rezultate bune.

*Am fost cu ea la Moscova de câteva ori şi ştiu că acolo e o suprafaţă care îi place. Tot timpul i-a plăcut acolo, plus că hard-ul o avantajează, în special indoor. O jucătoare talentată precum ea găseşte repede jocul pe hard, dacă are calităţile necesare. Plus că ea vine după o perioadă în care a jucat şi s-a antrenat pe hard.

*Nu cred că se aştepta cineva ca Potapova s-o încurce pe Simona (n.r. - în turul I de la Kremlin Cup).

*Kudermetova? E imprevizibilă, dar nu cred că vor fi probleme nici acum, nici după aceea, cu Sakkari (n.r. - posibila adversară din sferturi). Eu o văd în finală pe Simona, chiar poate să câştige turneul. Cum spuneam, ea poate să joace incredibil pe hard, mai ales înăuntru. Mingea stă mai aproape de tine, jocul e mai pe loc, nu e aşa larg.