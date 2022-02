Halep, cu picioarele pe pământ după a doua semifinală din 2022: Cum şi-a evaluat şansele la trofeu

Simona Halep îşi continuă marşul triumfal spre un nou trofeu WTA. Cel cu numărul 24!

Pentru a realiza acest lucru, constănţeanca ar trebui să treacă, mai întâi, vineri (ora va fi anunţată, ulterior), de Jelena Ostapenko (Letonia, 24 de ani, 21 WTA), iar apoi de una dintre următoarele trei jucătoare: Kudermetova (31 WTA) / Vondrousova (38 WTA) / Yastremska (146 WTA).

Deocamdată însă, „Simo“ nu se gândeşte la finală şi, în stilul ei caracteristic, ia lucrurile pas cu pas. Ceea ce a reieşit din interviul pe care l-a acordat pe teren, după meci, la Digi Sport 2 , postul care transmite turneul de la Dubai.

Ce a spus Simona Halep?

*A fost un meci foarte dificil (n.r. - sfertul cu Ons Jabeur), s-a simţit mult mai greu, chiar dacă s-a terminat în două seturi. Mi-a venit în minte meciul din 2020 (tot cu Jabeur, în Dubai, câştigat de Simona în trei seturi). Acum a fost echilibrat şi ştiam că trebuie să lupt până la final.

*M-am concentrat pe ceea ce am avut de făcut şi am vrut doar să o împing în spate pentru că are nişte lovituri foarte puternice. Sunt foarte bucuroasă să joc aici, mă simt minunat.

*Încă e departe titlul, nu mă gândesc la aşa ceva. Dar e o plăcere să joc la Dubai, în faţa publicului acesta. Mereu am parte de o susţinere foarte mare aici, e grozav să revin.