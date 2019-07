Halep, mesaj elegant pentru contestatarii săi: Simona a rostit, probabil, cel mai bun discurs în faţa publicului

Simona Halep a retrăit, miercuri, cele mai importante momente ale finalei de la All-England Club, pe Arena Naţională, alături de 30.000 de oameni.

După vizionarea meciului pe care, inclusiv ea l-a catalogat ca fiind cel mai bun din cariera ei de până acum, „Simo“ a oferit, probabil, cel mai bun discurs pe care l-a rostit în faţa publicului.

„Prin acest rezultat, n-am vrut să închid gura nimănui, am vrut doar să deschid o mentalitate spre un vis măreţ pe care l-am avut. Cred că am inspirat foarte mulţi copii, am inspirat mulţi oameni că, atunci când crezi în tine şi crezi că nimic nu e imposibil, ai o şansă să realizezi ceea ce ai visat mereu. Îmi doresc ca un milion de copii să meargă la tenis şi să avem cât mai mulţi campioni şi să venim aici, pe stadionul acesta, să-i sărbătorim. E un vis măreţ şi acesta, dar sper să se realizeze. Împreună cu federaţia, există un proiect şi am promis că o să mergem prin ţară, după US Open, atunci când o să am şi eu o perioadă mai liberă, să alegem cât mai mulţi copii şi să-i îndrumăm spre o perfromanţă, spre un drum frumos, greu, dar care poate aduce multă bucurie acestui popor“, a afirmat Halep.

De când Simona era mică, de la 5-6 ani, atunci am spus că va ajunge prima în lume! Eu zic că şi Grand Slamurile sunt ceva frumos, dar ca să ajungi numărul 1 mondial e mult mai greu. Stere, tatăl Simonei

