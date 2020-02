Halep, încântată după calificarea în finală: Cum şi-a catalogat prestaţia din partida cu Brady

Simona Halep a avut nevoie de doar 62 de minute pentru a se debarasa de Jennifer Brady (52 WTA) în faţa căreia a cedat doar două game-uri în primul set!





Imediat după o victorie categorică (6-2, 6-0), constănţeanca a acordat un interviu pe teren, difuzat de Digi Sport, postul care transmite turneul de la Dubai în România.





Ce a spus Simona Halep?





*Mi-a plăcut meciul. A fost cel mai bun de când am început turneul. Îmi place să joc aici şi să revin aici. Spectatorii sunt speciali. Vreau să le mulţumesc tuturor.





*Am luptat pentru fiecare minge. Am crezut. Am muncit din greu. În fiecare zi, am crescut nivelul de intensitate.





*Nu mi-am dat seama că Ons Jbeur a avut minge de meci cu mine în prima partidă. Dar astfel de meciuri, când le câştigi, îţi dau o încredere mai mare.





*Rybakina e o adversară puternică în finală. E o provocare să joc pentru încă un titlu. Am venit aici să savurez aceste momente şi să dau tot ce am mai bun.