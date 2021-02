Halep, gata de meciul cu Serena Williams: Discurs curajos al Simonei înainte de sferturi

Simona Halep a dovedit, încă o dată, că are cea mai mare tărie mentală din circiutul WTA, în acest moment!

În optimile de la Australian Open, constănţeanca şi-a continuat seria impresionantă din ultimii doi ani, în partidele decise în trei seturi: 23 de victorii în 31 de meciuri. Procentaj: 74%. Cu Iga Swiatek (19 ani, 17 WTA), poloneza în faţa căreia cedase în optimile de la French Open 2020, „Simo“ a revenit de la un prim set pierdut. Şi şi-a adjudecat o calificare impresionantă: 3-6, 6-1, 6-4, într-o oră şi 50 de minute.

Prin victoria obţinută, Halep nu doar că şi-a luat revanşa faţă de Swiatek pentru înfrângerea de la Roland Garros, din octombrie, dar a pus capăt şi unei serii de 21 de seturi luate la rând de Iga, în turneele de Grand Slam! Swiatek a câştigat titlul la French Open cu şapte victorii în câte două seturi, după care a avansat până în optimile de la Australian Open, cu alte trei partide câştigate în minimum de seturi. Ieri, când a preluat conducerea în duelul cu Halep, scor 6-3, poloneza părea că va obţine încă un succes uriaş. Apoi însă, a fost dominată, clar, de adversara ei, iar la final a şi recunoscut superioritatea Simonei.

„Am foarte mult respect pentru Simona, mereu are o mulţime de opţiuni în jocul său. Când ceva nu merge bine, e capabilă să schimbe, face ajustările necesare şi chiar schimbă tactica. E grozav ce reuşeşte. Aceasta e diferenţa dintre marile campioane şi jucătoarele mai puţin experimentate. Astăzi, n-am simţit că am foarte multe opţiuni de a juca împotriva ei“, a comentat Swiatek.

„Pe teren, Serena e doar o altă adversară“

Toate privirile au fost însă aţintite asupra Simonei Halep. Nu doar pentru victoria obţinută cu Swiatek, ci mai ales pentru că, din nou, românca poate spulbera visul Serenei Williams de a câştiga Grand Slam-ul cu numărul 24, un trofeu după care aleargă din 2017. Unul care, dacă va veni, o va face unică pe Serena, în tenisul feminin din era Open!

Ajunsă la conferinţa de după meciul cu Swiatek, „Simo“ a şi vorbit mai mult despre întâlnirea ei de mâine, cu Williams.

„Bineînţeles că e diferit să joci cu ea. E singura cu 23 de turnee de Grand Slam şi nu o poţi compara cu noi. Dar când intru pe teren, Serena e doar o altă adversară. Mereu mă concentrez pe mine şi mai puţin pe adversara mea. Încerc să dau tot ce am mai bun, ca să câştig meciul“, şi-a început Halep discursul.

„Nu e atât de greu să joc cu Serena pentru că sunt obişnuită. Am jucat de atâtea ori şi ştiu la ce să mă aştept. Voi încerca să-mi fac jocul şi să fiu încrezătoare. Serena e o legendă! E cea mai bună. Voi da tot ce am mai bun, fiindcă ştiu că doar aşa o poţi învinge pe Serena“, a continuat ocupanta locului 2 WTA.

În continuare, bineînţeles, discuţia a alunecat spre finala de la Wimbledon 2019, în care Halep a spulberat-o pe Williams, 6-2, 6-2, în doar 56 de minute.

„Finala de la Wimbledon, cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri din carieră. A fost, de fapt, cea mai bună zi din viaţa mea. Am fost foarte încrezătoare atunci, am simţit fiecare minge, am simţit jocul. Dar ştiu că două meciuri nu pot fi la fel, dar sunt gata să o înfrunt pe Serena aici“, a spus Halep.

Sunt gata de un meci lung cu Serena, sunt gata de orice, să înfrunt orice. Ştiu la ce să mă aştept. Voi fi concentrată şi vreau să-mi fac jocul. Simona Halep locul 2 WTA 100 de victorii are Simona Halep la turneele de Grand Slam, după triumful cu Iga Swiatek. Prin comparaţie, Ilie Năstase are „doar“ 97 de partide câştigate în turneele majore.

Halep şi Serena s-au întâlnit de 11 ori până acum, americanca având 9-2, după cum se poate vedea mai jos:

*2019 (Wimbledon, finala): 6-2, 6-2 Halep

*2019 (Australian Open, optimi): 6-1, 4-6, 6-4 Serena Williams

*2016 (US Open, sferturi): 6-2, 4-6, 6-3 Serena Williams

*2016 (Indian Wells, sferturi): 6-4, 6-3 Serena Williams

*2015 (Cincinnati, finala): 6-3, 7-6 Serena Williams

*2015 (Miami, semifinale): 6-2, 4-6, 7-5 Serena Williams

*2014 (Turneul Campioanelor - finala): 6-3, 6-0 Serena Williams

*2014 (Turneul Campioanelor - grupe): 6-0, 6-2 Halep

*2013 (Cincinnati, sferturi): 6-0, 6-4 Serena Williams

*2013 (Roma, semifinale): 6-3, 6-0 Serena Williams

*2011 (Wimbledon, turul II): 3-6, 6-2, 6-1 Serena Williams