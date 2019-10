Halep, exasperată: Simona a explicat ce nu-i convine la Shenzhen şi a prefaţat marele meci cu Pliskova

Simona Halep nu se simte bine în China! Ultimele ei rezultate la turneele de la Wuhan şi Beijing confirmă această realitate, iar discursul pe care l-a avut, astăzi, după eşecul cu Svitolina (8 WTA), a arătat că nici Shenzhen nu e pe placul Simonei din punct de vedere sportiv.





Constănţeanca de 28 de ani a apărut în faţa jurnaliştilor şi, potrivit gsp.ro, s-a plâns de terenul pe care se joacă meciurile de la WTA Finals 2019, insistând că această suprafaţă nu avantajează jocul ei.





Ce a spus Simona Halep?





*Am simţit că nu pot termina punctele. Acest teren nu e grozav pentru mine, pentru jocul meu. E prea moale. Chiar dacă loveşti puternic, şi cred că am lovit bine astăzi, n-am putut să schimb prea mult direcţia pe teren. Am fost puţin frustrată din cauza asta.





*Am obosit şi pentru că nu m-am antrenat prea mult. Dar Elina a jucat bine. N-a ratat nimic, iubeşte să joace aici, e stilul ei. A fost un meci bun pentru amândouă, cred eu, dar ea s-a descurcat mai bine, de-asta a câştigat. Nu sunt dezamăgită. Mi-am făcut jocul, dar asta nu m-a ajutat să şi câştig.





*Eu joc pentru fiecare moment, pentru prezent. Nu mă gândesc la ce a fost acum câteva săptămâni, luni. M-am accidentat, deci n-a fost vina mea. Am făcut totul bine, dar s-a întâmplat. Acum sunt fericită că spatele meu e OK. Pot lupta până la final fără durere.





*N-am jucat niciodată cu Pliskova pe această suprafaţă, nu ştiu la ce să mă aştept. Va fi diferit faţă de astăzi. Ea loveşte mai puternic, are alt stil. Mă voi concentra la ce am eu de făcut. Vreau să câştig şi să mă calific. Acesta e scopul principal. Sunt cam obosită, sper să mă recuperez şi să joc mai bine ca astăzi.