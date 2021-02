Halep, doar a 4-a favorită la Australian Open: E surclasată inclusiv de o jucătoare fără vreun titlu major

Simona Halep are două titluri de Grand Slam în palmares, deocamdată: French Open 2019 şi Wimbledon 2020

Primul turneu de Grand Slam al anului începe luni, la Melbourne, iar Simona Halep (2 WTA) e, din nou, printre favoritele la câştigarea competiţiei feminine. Românca e socotită drept a patra favorită conform bookmakerilor Betfair, având cotă 11.0 pentru a ridica trofeul - aceleaşi şanse precum Serena Williams.





Halep a avut parte de rezultate bune în Australia, în anii trecuţi, fiind finalistă în 2018 şi semifinalistă în 2020. Comparativ, înaintea turneului de anul trecut, Halep avea cotă 17.0 la câştigarea lui.





Cote pentru câştigarea Australian Open 2021 – feminin





Naomi Osaka – 6.5

Aryna Sabalenka – 10.0

Ashleigh Barty – 10.0

Simona Halep – 11.0

Serena Williams – 11.0

Garbine Muguruza – 15.0

Bianca Andreescu – 15.0

Sofia Kenin – 15.0

Iga Swiatek – 15.0

Karolina Pliskova – 17.0

Elina Svitolina – 17.0

Victoria Azarenka – 17.0

Petra Kvitova – 18.0

Cori Gauff – 26.0

Elena Rybakina – 26.0





Favorită principală la câştigarea turneului feminin e, conform cotelor Betfair, Naomi Osaka (3 WTA), cu cotă 6.5. Aryna Sabalenka (7 WTA) - fără niciun trofeu major în palmares - şi Ashleigh Barty (1 WTA) - semifinalistă la Melbourne, în 2020 - o urmează, alături de Halep, Williams (cotă 11.0), Muguruza, Andreescu, Kenin sau Swiatek (toate cu cotă 15.0). Întrecerea feminină e, astfel, foarte deschisă, aşa cum ne-am obişnuit în ultima perioadă.





Sezonul 2021 al Simonei Halep a fost analizat de bookmakerii Betfair şi mai în detaliu. Aceştia oferă o cotă de 2.25 pentru ca românca să joace cel puţin o finală de Grand Slam în acest an, în timp ce o victorie într-un astfel de turneu are o cotă de 3.0. Mai mult, un succes al Simonei la Australian Open, fără set pierdut, are o cotă de 101.0.





Cote pentru câştigarea Australian Open 2021 – masculin





Novak Djokovic – 2.4

Daniil Medvedev – 6.0

Dominic Thiem – 6.0

Rafael Nadal – 6.5

Stevanos Tsitsipas – 13.0

Alexander Zverev – 17.0

Andrey Rublev – 21.0

Nick Kyrgios – 23.0





Turneul masculin are, contrastant, un favorit principal clar. Novak Djokovici are cotă 2.4 să câştige, din nou, la Melbourne, în timp ce contracandidaţii săi sunt Dominic Thiem, Daniel Medvedev (ambii cu cotă 6.0) şi Rafael Nadal (cu cotă 6.5).





Australian Open are loc între 8 şi 21 februarie la Melbourne. Campionii en-titre sunt Novak Djokovici şi Sofia Kenin.