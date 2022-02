Halep confirmă o informaţie-bombă prezentată de spanioli: Cum va proceda în acest sezon

Simona Halep (22 WTA) a confirmat că, deocamdată, nu se grăbeşte să numească un antrenor, după ce a renunţat la cuplul Daniel Dobre - Adrian Marcu, după Australian Open 2022.

„Nu am antrenor şi nu caut în momentul acesta. E o perioadă în care vreau să-mi asum responsabilitatea şi să mă dezvolt ca persoană“, a spus constănţeanca de 30 de ani pentru treizecizero.ro. Acum, renumitul site spaniol dedicat tenisului, puntodebreak.com, a publicat o informaţie cel puţin surprinzătoare: Halep vrea să joace fără antrenor, până la finalul acestui sezon!

„Urma lăsată de Darren Cahill e de neşters din inima şi mintea Simonei Halep, în ceea ce priveşte tenisul. Nu o dată, Cahill a fost descris de Halep drept antrenorul ideal. Românca a încercat să găsească alternative pentru a-l înlocui pe australian, dar fără succes. Simona a decis să continue restul sezonului fără un antrenor. La 30 de ani şi după ce a depăşit problemele fizice semnificative de anul trecut, Halep vrea să-şi ofere o nouă oportunitate de a lupta pentru marile trofee, fără un antrenor“, au scris jurnaliştii iberici, citaţi de Spotmedia

Ieri, la plecarea din ţară, Halep a lăsat şi ea de înţeles că nu prea se gândeşte acum la completarea staffului tehnic.

„N-am căutat un antrenor. Am un partener de antrenament de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee (n.r. - Dubai şi Doha), să ne cunoaştem. În 2013, am fost în această situaţie şi am fost OK. Am mai multă experienţă acum şi cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă şi să joc cât se poate de bine“, a spus Halep, înainte de a porni spre Emirate.