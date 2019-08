Halep la Cincinnati: Ce spune Simona despre accidentarea la tendon şi ce  aşteptări are la US Open

"A fost oboseală şi sunt un pic fără tonus. Am avut probleme cu tendonul, nu m-am antrenat cum am dorit, am avut şi o pauză după Wimbledon. Se pune presiune pe mine, e o presiune normală, încerc să muncesc cât mai bine şi să ajung la nivelul potrivit. Au fost meciuri bune, nu s-au terminat cum mi-am dorit, dar e greu să am aşteptări când vin după o pauză, mai ales pe hard, unde e o suprafaţă dură şi e greu pentru glezne, tendoane, genunchi. Cu ce plec pozitiv: am luptat pentru fiecare meci şi de la zi la zi m-am descurcat mai bine", a spus cea mai bună jucătoare de tenis a României

E posibil să mai rămân câteva zile aici. O să dorm bine şi mâine mă hotărăsc. Pot să spun că oraşul (n.r. New York, unde se dispută US Open) e un pic aglomerat pentru stilul meu de viaţă, dar mă adaptez. Am jucat o semifinală acolo, sferturi, deci rezultate decente. O să încercă să le depăşesc şi o să muncesc din greu.", a mai declarat Simona

