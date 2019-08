Halep la Cincinnati: Simona vede jumătatea plină a paharului după eşecul din optimi: „A fost un pas bun înainte”

“Madison a jucat incredibil şi a fost foarte puternică pe teren. Ştiam că o să atace mingile rapid şi cu putere. Ştiam că ăsta e jocul ei şi mă aşteptam la un start foarte greu. Nu am avut ritm la început, iar apoi am luptat şi am reuşit să intru în ritm, dar nu suficient pentru a câştiga meciul. Nu am jucat cât aş fi vrut de bine, dar am evoluat mult mai bine decât ieri şi m-am mişcat mai bine. A fost un pas bun înainte, aşa că voi continua să muncesc”, a spus Halep.

Simona Halep, (4 WTA) a pierdut, 6-1, 3-6, 7-5, partida cu americanca Madison Keys (18 WTA), în optimile de finală ale turneului de categorie Premier 5 de la Cincinnati. În urma acestui rezultat, Halep îşi va păstra poziţia în topul mondial care va fi publicat înainte de US Open.

Iată cum arată acum clasamentul virtual, actualizat în timp real:

1. Osaka 6.606 puncte

2. Barty 6.341p

3. Pliskova 6.315p

4. Halep 4.743p

5. Svitolina 4.492p

6. Kvitova 4.485p

7. Bertens 4.400p

8. S. Williams 3.935p

9. Sabalenka 3.320p

10. Stephens 3.189p

*Din Top 10, doar Osaka, Barty şi Pliskova mai sunt în competiţie la Cincinnati