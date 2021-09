Halep - Cahill, o ruptură neaşteptată, dar explicabilă: Motivele din spatele deciziei

Iar asta pentru că, ieri, fostul lider WTA a anunţat că a pus capăt colaborării cu australianul Darren Cahill. „După 6 ani minunaţi, în care am lucrat împreună, Darren Cahill şi cu mine am decis că e momentul să punem capăt relaţiei noastre profesionale. Mulţumesc, D, pentru tot, pentru că m-ai făcut să fiu o jucătoare de tenis mai bună, dar şi o persoană mai bună“, a scris Halep pe Facebook.

Colaborarea Halep - Cahill, începută în 2015, a furnizat, într-adevăr, nişte rezultate spectaculoase. Din toate punctele de vedere! În primul rând, sub comanda lui Cahill, Simona a învăţat să-şi controleze din ce în ce mai bine nervii pe teren, în momentele dificile. Iar pe plan sportiv, reuşitele au curs, mai ales în perioada 2017-2018. Mai întâi, în octombrie 2017, cu Cahill în staff, „Simo“ a urcat, în premieră, pe locul 1 mondial. Asta după ce, în acel an, constănţeanca jucase o finală la French Open (pierdută cu Ostapenko) şi atinsese sferturile, la Wimbledon. A urmat un 2018 şi mai bun, cu o finală la Australian Open (pierdută cu Wozniacki) şi un prim titlu de Grand Slam câştigat, la French Open. La câteva luni după acest triumf istoric, la Paris, Halep şi Cahill s-au despărţit pentru prima dată, australianul motivând că are nevoie să petreacă mai mult timp alături de familia sa.

Chiar şi după ce a ieşit din stafful Simonei însă, Darren a rămas aproape de ea. Şi i-a urmărit cu atenţie cariera. Dovadă şi faptul că, în iulie 2019, când Halep a câştigat Wimbledon, Cahill a fost în tribunele de la „All England Club“. Şi deja se vorbea despre revenirea sa alături de Halep. Care, în absenţa australianului, lucra cu Daniel Dobre. Reluarea colaborării Halep - Cahill s-a oficializat, în septembrie 2019. Din păcate, de această dată, pandemia a cam stricat totul.

Lui Cahill i-a fost tot mai greu să o însoţească pe Simona în diferite turnee în jurul lumii, mai ales că, la fiecare revenire în Australia, era nevoit să stea două săptămâni în carantină. Din această cauză, dar şi din dorinţa de a se concentra asupra carierei sale în media - Cahill e analist pentru postul ESPN - Simona şi Darren au ajuns la concluzia că e momentul să-şi încheie colaborarea.