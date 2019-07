Hagi a văzut şi jumătatea plină a paharului: Prima sa reacţie după ce Viitorul a pierdut la un scor neverosimil

În 2016, Gent a scos Viitorul din Liga Europa cu scorul general de 5-0. Acum, belgienii au deja 6-3 după partida jucată acasă.





În ciuda dezastrului de joi seară, Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, e convins că echipa sa poate obţine calificarea în turul III preliminar al Ligii Europa, după returul de la Ovidiu (1 august, ora 18.00). Potrivit gsp.ro, „Regele“ a avut un discurs plin de speranţe, după înfrângerea din Belgia.





Ce a spus Gheorghe Hagi?





*O să încep cu lucrurile bune. Ofensiv, am jucat bine, am dat trei goluri. Sunt conştient însă că am făcut-o foarte slab în defensivă. Toată lumea a văzut asta. Le-am dat foarte multe spaţii în prima repriză. Au calitate, jucători foarte buni, şi au profitat. Dar şi ei au greşit mult, iar asta îmi dă speranţe pentru retur.





*Nimic nu e imposibil la revanşa de săptămâna viitoare. Ne trebuie un 3-0 sau 4-1. Sunt rezultate pe care putem să le obţinem, dacă vom evolua ca în repriza secundă din această seară. Trebuie să facem un meci perfect în retur. Sper să facem o minune!





Ce a făcut Viitorul în Europa în anii trecuţi





*2016: Gent (Belgia) – Viitorul 5-0 şi 0-0

*2017: Viitorul - APOEL (Cipru) 1-0 şi 0-4

*2017: Viitorul – Salzburg (Austria): 1-3 şi 0-4

*2018: Racing (Luxemburg) – Viitorul 0-2 şi 0-0

*2018: Viitorul – Vitesse (Olanda) 2-2 şi 1-3





