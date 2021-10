Hagi, mândru: Fiica sa a primit o emisiune la un post TV din România VIDEO

Gheorghe Hagi (56 de ani) se poate mândri că are doi copii care şi-au găsit drumul în viaţă. Pentru că atât Ianis, cât şi Kira sunt deja pe picioarele lor şi au ajuns oameni apreciaţi în domeniile lor de activitate.

Dacă despre Ianis se ştie totul, fiind mult mai mediatizat, având în vedere că e fotbalist de echipa naţională, în schimb, Kira a avut o carieră mai discretă. Mai întâi, ca actriţă. Iar acum, potrivit gsp.ro , ea a primit o emisiune la Aleph News. Vineri, a şi fost difuzat primul episod din rubrica „Smart is the new cool“ (n.r. - E la modă să fii deştept“).