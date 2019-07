Hagi jr. explică succesul naţionalei de tineret şi identifică principala schimbare care a avut loc la acest nivel

România a pierdut dramatic în semifinale partida cu Germania, dar chiar şi aşa a impresionat la turneul final. Ianis Hagi, unul dintre jucătorii de bază ai naţionalei U21, a explicat secretul naâionalei antrenate de Mirel Rădoi. "Jucătorii veneau de obicei la echipa de tineret cu gândul să ajungă la echipa mare. Noi am intrat în echipa de tineret ca să obţinem rezultate pentru echipa de tineret! Şi noi ne gândeam să facem pasul spre echipa mare, dar pasul nu se poate face decât cu rezultate. Noi am adus un spirit nou, am adus entuziasm… Nu am vrut să trecem printr-o naţională de tineret doar ca să trecem. Am vrut să lăsăm ceva în urmă şi am avut foame de rezultate. Noi, ucătorii care am venit de la Academia Hagi, am venit cu gândul că orice meci am juca, trebuie să câştigăm", a explicat Hagi jr într-un interviu pentru cristinastanciulescu.ro.

