Hagi, dezlănţuit la TV: I s-a pus pata pe multinaţionale! „Noi trebuie să dominăm Estul Europei“

Gheorghe Hagi pare că nu realizează că, în această perioadă, pe o listă a priorităţilor, fotbalul se află la coadă! De curând, el cerea milioane de euro pentru ridicarea unor noi stadioane, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Acum, lui Hagi i s-a pus pata pe companiile multinaţionale care activează în România. E un segment de care patronul şi antrenorul Viitorului s-a legat şi în trecut, solicitând că aceste firme să fie obligate prin lege să finanţeze fotbalul! Acum, într-o intervenţie la Digi Sport, Hagi şi-a reluat această idee pe un ton vehement.

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*Am făcut o lege în care multinaţionalele să investească în sport şi în cultură? Ele produc miliarde în România. Ele pot susţine sportul şi viitorii mari sportivi. Înseamnă o lege, cum au dat-o şi nemţii, şi englezii şi americanii. Vă faceţi că nu auziţi! Eu o zic de atâta timp!

*Noi nu mai suntem buni, competitivi? Dar de ce? Daţi-ne şi nouă buget de 15-20 milioane şi o să vedeţi cum ne batem cu cei de afară. E simplu dacă îţi doreşti să ai sport în ţara ta, să investeşti în sport, în segmentul social acesta.

*Noi trebuie să dominăm estul Europei, să vedem ce bugete au ele, la ce nivele au ajuns ele să plătească, iar apoi să adaptăm şi la partea cealaltă. Prima data trebuie o analiză pe Europa de est. Ce buget au ţările de lânga noi, cu care ne batem la cupele europene. Dacă nu, va fi greu. Putem produce doar miracole, din când în când.

*E clar că ne ducem în lumea a treia, a patra, a cincea, cum toţi o spuneţi, dar realitatea cam asta e.

*Eu nu accept, am concurat la nivelul cel mai mare. Eu şi generaţia mea nu acceptăm, noi am concurat la nivelul cel mai mare. Asta a fost şansa noastră, norocul nostru. Am crescut şi ne-am dezvoltat, într-o perioada în care România era pe plan înalt la toate sporturile, inclusiv la fotbal.

