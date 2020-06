Fiasco total: Al doilea meci amânat în România din cauza coronavirusului! Ce spune bolnavul

După Dinamo - Chindia, care ar fi trebuit să se joace sâmbătă şi a fost deja suspendat, avem un al doilea meci care nu se va mai disputa în acest weekend.

Dacă în cazul primei confruntări, „Adevărul“ a explicat aici cine a fost angajatul clubului Dinamo, depistat cu noul coronavirus, acum a ieşit la iveală un alt caz de COVID-19 la clubul Botoşani. Vorbim despre medicul echipei, Petre Rădăuceanu.

Drept urmare, într-o intervenţie la Digi Sport, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Ştefan, a anunţat amânarea partidei Craiova - Botoşani. Iar asta în condiţiile în care moldovenii se află deja în Bănie, cazaţi la hotel, în pregătirea întâlnirii.

Nu am niciun simptom. Mă simt foarte bine. Am fost testat la un loc cu toată echipa, aşa cum prevede regulamentul, iar apoi am fost informat că sunt pozitiv. Vom vedea care sunt următorii paşi, cei de la DSP vor decide. Petre Rădăuceanu medic FC Botoşani pentru Monitorul de Botoşani

Ce s-a spus la Digi Sport?|

*Justin Ştefan (secretar general LPF): Noi n-am avut ce face, acesta este protocolul. Şi noi ne dorim să se joace fotbal, să revină Liga I, dar pe primul loc este sănătatea jucătorilor.

Ce să se întâmple? Ce e şi la Dinamo. Meciul va fi amânat la o dată ulterioară. Asta este viaţa. În acest moment, se va începe o anchetă epidemiologică. cei de la DSP au intrat pe fir, cei implicaţi vor intra în carantină, iar peste cinci zile se vor relua testele.

Cei de la Botoşani sunt acum la Craiova. DSP Craiova va decide unde vor fi izolaţi cei de acolo. Fie la Craiova, fie la Botoşani. Vor rămâne acolo cinci zile până la următoare testare.

Dar, persoanele care au intrat in contact cu persoana infectată, stau în carantină 14 zile, indiferent de rezultatul testării ulterioare. Pentru că există o perioadă de incubaţie.

*Valeriu Iftime (finanţator FC Botoşani): Din ce ştiu eu acum, toţi jucătorii au fost tetaţi şi toţi de la Craiova au fost şi ei testaţi şi toţi erau negativi. De doctor a spus că e ceva dubiu. El nu a fost de o lună la clubul nostrul. El a fost în concediu medical, nu a fost la club, nu a avut contact cu jucătorii. Din ce ştiu eu acum, toţi jucătorii au fost tetaţi şi toţi de la Craiova au fost şi ei testaţi şi toţi erau negativi. De doctor a spus că e ceva dubiu. El nu a fost de o lună la clubul nostrul. El a fost în concediu medical, nu a fost la club, nu a avut contact cu jucătorii.

Ieri a plecat cu o altă maşină de la club, cu maseurul şi cu delegatul de la club, fără să aibă contact cu jucătorii. Ceilaţi doi au avut contact cu ei. Păi aici e contact la contact. Aceşti contacţi direcţi care sunt acum izolaţi au stat cu doctorul. Mai departe, dacă maseurul a făcut vreun masaj, habar n-am. Dar ar fi contactul contactului contactului. Şi nu ştiu dacă e o problemă.

Dar eu zic că trebuie să fim foarte responsabili. Eu nu ştiu ce însemnă această anchetă epidemiologică. Adică să nu aruncăm totul în aer pentru asta. Sigur că e un caz nefericit. Trebuie să mai verifice ăştia o dată la Bucureşti.

Dar e ironia sorţii, că doctorul e pozitiv. Doctorul nu a venit cu jucătorii, n-a fost la club. Lucrează cu noi, a venit cu noi acolo că avem nevoie de el. El lucrează la spital.

E foarte grav că nu mai jucăm. Sunt bulversat total. Dacă mâine mai apare un caz şi apoi încă un caz... Înţeleg că se face ancheta şi mâine se poate da răspuns şi se poate reprograma meciul luni sau marţi.

Apare această nebuloasă care dă totul peste cap. Facem o deplasare la Craiova, care nu e simplă. Eu sunt convins că este ok. Măsurile noastre au fost atât de corecte şi de severe, am vrut să ţin totată echipa în cantonament, dar uite că nu am ţinut doctorul, care nu e al meu. Doctorii la spital au echipamente, ştiu să se protejeze. Dacă nouă ne e frică să mergem la spital, atunci înseamnă că am închis ţara.

*Gică Craioveanu (oficial CS U Craiova): Pentru noi e rău. e păcat că s-a amânat. Dacă băteam pe Botoşani puneam mare presiune pe adversarii la titlu, pe CFR şi FCSB.

Acum, mi-e milă şi de cei de la Botoşani! Dacă ei rămân în Craiova încă două săptămâni de carantină e o cheltuială uriaşă pentru club, nici nu poţi să faci antrenamente.