Federer, un car de nervi la Roland Garros! Explicaţiile elveţianului pentru cearta avută cu arbitrul

Joi seara, în setul secund al întâlnirii cu Marin Cilic, elveţianul a avut o disensiune serioasă cu arbitrul de scaun. Disputa a pornit de la avertismentul acordat jucătorului de tenis pentru întârzierea serviciul adversarului său.. La 1-3 pentru Cilic, croatul era pregătit să servească, dar Federe nu era la primire. Fostul lider ATP plecase până la bancă, să îşi ia prosopul pentru a îşi şterge racheta, iar arbitrul a considerat că este un şiretlic pentru a trage de timp.

Avertismentul l-a enervat la culme pe elveţian, acesta considerând că a fost penalizat în mod nedrept. Au urmat minute bune de parlamentări. Roger Federer încercând să îi explice oficialului lipsa oricărei premeditări din partea sa: "Vin de aici, mă duc acolo, mă întorc. Crezi că sunt lent? Nu m-ai văzut niciodată jucând? El a făcut asta de zece ori în primul set şi nu l-ai oprit. Asculţi sau vorbeşti? Te-am ascultat până acum, tu mă asculţi? (...) Crezi că a fost deranjat că a durat prea mult, hai să-l întrebăm!" Şi Federer i-a strigat rivalului său: "Am fost prea lent?"

Jocul s-a reluat în aplauzele publicului, dar la schimbarea terenurilor, supărat în continuare, Federer i-a cerut încă o dată socoteală arbitrului, cei doi având următorul dialog:





Federer: „Este pentru prima dată când un tip serveşte în timp ce eu nu sunt încă acolo şi tu nu ai reacţionat, nu spui nimic...”

Arbitru: „M-am gândit că ai înţeles”

Federer: „Te-ai gândit... Te-ai gândit greşit”

Fostul număr 1 ATP a pierdut setul secund, 2-6, dar le-a câştigat pe următoarele două şi s-a impus cu 6-2, 2-6, 7-6 (4), 6-2, după două ore şi 35 de minute de joc.

"Am fost surprins şi şocat că avut loc acest incident. Nu mi-am dat seama exact ce se întâmplă pe moment şi nu îmi era clar de ce am primit avertismentul. Mi s-a clarificat incidentul abia când m-am aşezat pe bancă. Am realizat că Marin era supărart pe mine, pentru că mă mişcat prea lent şi el voia să servească. Este puţin confuz, ştiu că trebuie să de pliezi pe viteza celui care serveşte. Chiar m-am intrebat dacă Marin mă forţa să joc mai repede sau chiar eram eu foarte lent. Cred că trebuie sa revăd incidentul. Îmi pare rau pentru ce s-a întâmplat, dar aveam nevoie de o exlicaţie logică. I-am şi spus arbtrului 'De ce nu m-ai anunţat că mă mişc prea lent', iar el mi-a spus, 'Am crezut că ştii'. Dar nu ştiam. Deci este şi vina mea, şi o neînţelegere", a spus Federer

În turul al treilea, Roger va juca cu germanul Dominik Koepfer, locul 59 ATP.