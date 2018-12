INTERVIU Răzvan Burleanu, despre viitorul lui Cosmin Contra la echipa naţională şi despre cine crede că ne va califica la CM 2022

Răzvan Burleanu a câştigat detaşat al doilea său mandat în fruntea FRF, la alegerile din aprilie, când l-a învins pe Ionuţ Lupescu. Politica lui rămâne aceeaşi, cu paşi mici şi drepţi, dar fără lovituri spectaculoase, cum cum se exprimă. „Tot ceea ce facem o facem gândind în perspectivă”, spune în continuare Burleanu.

Au trecut opt luni de când aţi câştigat un nou mandat la FRF. Punctual, ce aţi făcut de atunci?

Am început să implementăm proiectele care erau rămase în suspensie în momentul începerii campaniei şi, evident, am demarat şi altele noi. Mergem pe aceeaşi linie de dezvoltare a fotbalului, fideli programului pe care l-am anunţat. Au apărut competiţii noi, Liga Elitelor U 15, Interliga de iarnă, Cupa Satelor, am luat decizii regulamentare, am revizuit licenţierea.

Credeti ca v-aţi câştigat respectul lumii fotbalului cu acea victorie?

Eu spun că alegerile au fost o luptă pentru legitimitate. În primul meu mandat am încercat să acumulez cât mai multe informaţii. Aveam 29 de ani când am venit la FRF şi mi s-au pus în spate diverse lucruri. Că aparţin nu ştiu cui, că sunt omul nu ştiu cui, că am fost propulsat acolo, etc. La alegerile de anul acesta am avut şansa de a avea un contracandidat puternic, iar faptul că am câştigat ne-a făcut să ieşim mult mai puternici din asta. Iar acest lucru s-a văzut în primul rând în relaţiile cu mediul de bussines, acolo unde partenerii au confirmat încrederea în noi. Din exterior poate părea altfel, dar noi chiar am fost siguri că vom câştiga acest nou mandat. Pentru că, noi chiar am făcut lucruri de care fotbalul avea nevoie. Şi vom face în continuare.

Opoziţia dvs a dispărut imediat după alegeri. Unde sunt Prunea, Balaj, Pompiliu Popescu?

Nu ştiu şi nici nu mă interesează. Atacurile lor au fost lipsite de fond. Eu n-am susţinut niciodată că am făcut numai lucruri bune, dar cu siguranţă nu am făcut lucruri rău intenţionate. Aşa cum am mai spus însă, nu vreau să mai vorbesc despre ce a fost înainte, ci doar să privim spre viitor.

Totuşi, Ion Crăciunescu declara că pleacă din ţară dacă mai câştigaţi un mandat.

Aş fi fost bucuros să îi plătesc eu biletul, dacă s-ar fi ţinut de cuvânt.

Iar Dumitru Dragomir afirma de curând că şi-a schimbat părerea despre dvs.

Ce să spun, nu avem o relaţie, nu ne cunoaştem. Mă bucur dacă a zis asta, însă la momentul actual ruptura între ce a fost înainte şi ce e acum este uriaşă. Chiar şi ideea de a manageria fotbalul, aşa cum vrem noi, e ceva nou.

Puteţi spune că după aproape cinci ani la FRF, aţi curăţat fotbalul de vechile obiceiuri?

Pot spune că am curăţat Federaţia. Acum sunt oameni aici 100% de încredere, oameni competenţi şi corecţi. Nu pot garanta că tot fotbalul românesc este aşa, dar îmi place să cred că am ajuns destul de aproape de asta.

Cu Lupescu aţi mai vorbit de la alegeri?

Nu, nu l-am mai văzut din ziua alegerilor.

„Nu voi activa niciodată în politică!”

Care credeţi că e cea mai bună măsură pe care ati luat-o în aceşti ani?

Cred că adoptarea strategiei din 2016. Ştiu, sună corporatist, dar faptul că am avut un plan de care ne-am ţinut a cântărit enorm ulterior. Eu cred că orice organizaţie are nevoie de aşa ceva. Tot ce s-a realizat a venit în urma acelei strategii.

Urmăriţi, pe viitor, o carieră politică?

Nu, este exclus. Şi după ce nu voi mai fi la FRF voi activa tot în sport. Nu am niciun plan politic şi nici nu voi avea.

Căutaţi sprijin politic pentru fotbal?

Am avut nevoie în domeniul legislaţiei şi al infrastructurii şi am obţinut.

Făcând o comparaţie cu anii precedenţi, fotbalul merge în jos sau în sus?

În momentul de faţă fotbalul nostru e peste ce era în 2014, dar sub ce va fi în 2022.

Ce sa aşteptăm de la echipa naţională? Sunteţi mulţumit de rezultatele din de Liga Naţiunilor?

Mi-aş fi dorit să terminăm pe primul loc, dar e un lucru pozitiv că nu am pierdut niciun meci. De fapt, de când a venit Cosmin Contra am pierdut un singur joc. Selecţionerul a reuşit să aducă abordarea potrivită pentru acest moment al naţionalei. Jucătorii, suporterii, toată lumea a început să creadă că se poate. Faptul că nu am pierdut cu Serbia niciun meci demonstrează asta. Personal, cred că ne calificăm la Euro 2020, chiar dacă avem o grupă dificilă.

Contractul selecţionerului e sigur?

Obiectivul e clar: calificarea la Euro 2020.

Şi dacă nu se realizează?

Eu sunt sigur că vom merge cu acelaşi selecţioner şi la Euro 2020 şi la CM 2022. Iar acesta este Cosmin Contra.



Faptul că el a adus abordarea potrivită la naţională, înseamnă că Daum a greşit şi implicit că mandatul său a fost un eşec, nu?

Ratarea calificării la CM 2018 e un eşec al FRF. Nu ştiu dacă e corect să îl punem doar pe umerii lui Daum, pentru că nu cred că naţionala noastră se numără printre cele mai bune 13 din Europa, ca să fi mers la turneul final. Cu siguranţă că ne-am dorit să fim acolo, dar noi de 20 de ani nu mergem la Mondiale. Aşa cum am mai spus, fotbalul a evoluat, iar noi am stat pe loc. Dau un exemplu simplu: în momentul de faţă sunt cluburi care valorează peste un miliard de euro, în vreme ce Liga I valorează în total undeva la 82 de milioane de euro. Sunt mulţi factori care au contat în acest eşec, un eşec pe care mi-l asum ca fiind al mandatului meu.

“Numirea lui Rădoi la U 21 nu a fost întâmplătoare”

Numirea lui Mirel Rădoi, la naţionala Under 21, a fost o mutare riscantă?

Plecarea lui Isăilă a creat o situaţie de criză, pentru că nu ne aşteptam. Echipa era în obiectiv şi a trebuit să ne mişcăm repede. Nu l-am numit întâmplător pe Rădoi. El fusese director sportiv şi chiar era foarte implicat în treburile echipei. Ştia jucători, ştia echipa. În plus, Mirel Rădoi a terminat primul la Şcoala de Antrenori. Rezultatele au dovedit că nu ne-am înşelat cu el, dar meritul este al antrenorului şi al jucătorilor.

Va fi Mirel următorul selecţioner al naţionalei mari?

Sigur e că Rădoi va conduce naţionala de tineret şi în următoarele preliminarii, unde are o şansă mare să facă performanţă, pentru că mulţi dintre cei care au obţinut calificarea acum vor fi în echipă şi la viitoarea campanie.

Se poate spune că naţionala U 21 a devenit cea mai iubită naţională a României?

Naţionala mare rămâne principalul punct de interes al fotbalului nostru, dar naţionala de tineret a creat în jurul ei o emulaţie fantastică, care s-a transmis şi la juniori. Anul 2018 a fost un an bun pentru echipele naţionale, iar ca o coincidenţă, de la alegerile din aprilie la nivel de selecţionate, am pierdut un singur meci. Ne-a învins Grecia, la U 19, în rest, am fost neînvinşi în toate partidele. Sigur, n-are nicio legătură cu deznodământul alegerilor, pentru că dacă ar avea am organiza alegeri în fiecare an. Pe de altă parte nici nu poţi spune că nu am făcut nimic pentru naţionalele de juniori, aşa cum au încercat unii să afirme.

Se mai merge cu sacoşa la antrenorii de la copii şi juniori?

În ceea ce priveşte antrenorii Federaţiei, cu siguranţă nu! Toţi selecţionerii au salarii bune în acest moment. Le-am crescut de la 500 de euro, cât erau în 2014, la 1800 de euro. Nu neapărat că ne-am fi temut de eventualele tentaţii, pentru că nu puneam pe oricine selecţioner, dar am considerat că trebuie să fie recompensaţi corect. Iar de banii aceştia muncesc în fiecare zi, nu doar la acţiunile oficiale.

"Mutu chiar a muncit cât a fost la FRF!”

Mutu a facut o greseala că a plecat de la FRF?

Nu cred. Mutu şi-a dorit foarte mult să fie antrenor. Cât timp a fost aici, chiar a muncit. Am descoperit un Mutu extrem de implicat, iar el a spus de început că vrea să fie antrenor. Ţinem legătura şi mă bucur că îi merge bine acolo unde este. Are rezultate bune la echipa la care e.

Aţi avut vreo discuţie cu Mircea Lucescu să vină la FRF?

Ca şi selecţioner, nu, cum nu am avut nici cu Hagi şi cum nu vom avea cu nimeni, câtă vreme avem antrenor sub contract. Cu Mircea Lucescu am discutat şi după alegeri, chiar dacă dumnealui l-a susţinut pe Lupescu. Chiar de curând ne-a vizitat. N-am discutat de nicio colaborare, pentru că e selecţionerul Turciei.

De ce avem mereu terenul suspendat la meciurile echipei naţionale şi cum putem preîntimpina aceste situaţii?

Din cauza scandărilor rasiste. Putem preveni asta prin conştientizarea situaţiei şi prin măsuri legislative. Mă voi întâlni cu reprezentanţii celor care ne aduc aceste suspendări pentru a vedea exact ce revendivă. E o situaţie în primul rând în dezavantajul echipei naţionale. Dacă am fi jucat cu public contra Muntenegrului sigur ar fi fost altul rezultatul. Sunt exact cele două puncte care ne-au lipsit pentru a fi peste Serbia în Liga Naţiunilor.

Financiar, cum încheie FRF anul?

Bine, aproape pe zero. De fapt, avem o pierdere de 2%. Bugetul pe 2019 va fi cam la fel, în jur de 20 de milioane de euro, bani care vin 100 % din mediul privat. Dacă am primi şi de la stat ceva am putea face mai multe, aşa însă investiţiile sunt condiţionate de buget. Dar ducem în continuare mai departe proiectele pe care le avem şi venim şi cu altele noi.



Dacă ceea ce am început în 2014 ar fi demarat cu zece ani mai devreme, acum fotbalul românesc ar fi fost mult mai departe



În momentul de faţă mai avem un singur club în insolvenţă, Gaz Metan Mediaş, dar care va ieşi şi el cât de curând. Cred că e un lucru bun pentru fotbal.





Programul României în preliminariile Euro 2020

23 martie 2019: Malta – Feroe, Suedia – România (ora 19:00), Spania – Norvegia (ora 21:45)

26 martie 2019: Malta – Spania, Norvegia – Suedia, România – Feroe (ora 21:45)

7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

EURO 2020 va fi găzduit de 12 oraşe europene, printre care şi Bucureştiul. Pe Arena Naţională se vor disputa trei partide din Grupa C a turneului final, pe 14, 18 şi 22 iunie 2020, şi o optime de finală, pe 29 iunie 2020.