EXCLUSIV Bölöni, emblematic pentru România, preţuit de Ungaria: Imaginea care spune o mie de cuvinte

Tragerea la sorţi pentru grupele Euro 2020, găzduită în weekend de Romexpo, a dat naştere la un scandal plecat de la un articol publicat în presa din Turcia.

„Hagi n-a fost invitat la tragere! Federaţia română l-a refuzat pe Gheorghe Hagi la show-ul pentru Euro 2020. În timp ce alte ţări au avut invitaţi, FRF nu l-a sunat pe Hagi din cauza conflictului cu marea legendă, chiar dacă era gazda ceremoniei. La mijloc ar fi Academia lui Hagi. Faptul că federaţia n-ar fi oferit suficient sprijin şcolii de fotbal a lui Hagi a declanşat probleme între cele două părţi“, a scris cotidianul turc „Fanatik“. Chiar dacă s-a spus că lista invitaţilor prezenţi la evenimentul de la Romexpo a fost întocmită de UEFA, organizatorul tragerii la sorţi, cert e că FRF are o problemă în ceea ce priveşte gestionarea relaţiilor cu unii dintre foştii mari jucători ai fotbalului românesc.

Situaţia controversată cu Hagi, semnalată acum de turci, vine după ce, la 25 noiembrie, Marcel Răducanu a oferit o serie de declaraţii revoltătoare pentru prosport.ro. Chestionat dacă, în calitatea sa de membru în Comisia Tehnică FRF, a fost vreodată consultat în ceea ce priveşte numirea unui înlocuitor pentru Cosmin Contra pe banca naţionalei, Răducanu s-a dezlănţuit. „Foarte bună întrebare. Oare fac parte din Comisia de care mă întrebi tu? Din martie n-am mai primit niciun semn de la FRF. Păi, tu crezi că eu am contat vreodată pentru cineva de acolo? Cei de la FRF doar s-au folosit de imaginea mea. Când am vrut şi le-am propus să facem lucruri serioase, în faţă mi-au spus că da, iar pe la spate au scos vorbe despre mine. Şi ştiu bine cine a vorbit. Hai să fim serioşi! N-am fost întrebat sub nicio formă despre noul selecţioner. Eu am ajuns la concluzia că am fost pus acolo (n.r. – la Comisia Tehnică) formal, iar ei s-au folosit de imaginea mea“, a spus fostul mare fotbalist.

La aceste două episoade putem adăuga acum încă unul, care îl are în prim-plan pe Ladislau Bölöni (66 de ani). Concret, în zilele premergătoare numirii lui Mirel Rădoi în funcţia de selecţioner, directorul Comisiei Tehnice FRF, Mihai Stoichiţă, a făcut turul televiziunilor şi a avansat mai multe nume aflate pe lista federaţiei printre care şi cel al lui Bölöni. Doar că, în realitate, n-a existat niciun contact între FRF şi actualul antrenor al celor de la Antwerp, după cum a scris Ovidiu Ioaniţoaia într-un editorial pentru Gazeta Sporurilor!

Şi, ceea ce e cu adevărat surprinzător e că fostul mijlocaş, care a contribuit la o serie de mari performanţe pentru fotbalul românesc, printre care câştigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, a ajuns să fie mai apreciat în Ungaria decât în România!

Au încercat să-l aibă în tribune la inaugurarea stadionului

Iar o dovadă clară că Bölöni e preţuit mai mult de maghiari e ceea ce s-a întâmplat chiar acum câteva săptămâni.

Potrivit jurnaliştilor din Ungaria, federaţia de la Budapesta e destul de apropiată de antrenorul lui Antwerp. Tocmai de aceea, s-a dorit prezenţa lui Bölöni la inaugurarea stadionului „Puskás Aréna“, la 15 noiembrie, cu ocazia amicalului Ungaria – Uruguay (1-2). Fostul fotbalist n-a mai ajuns la meci, însă a avut parte de o surpriză superbă. Un portret uriaş al lui Bölöni (foto, jos) a fost plasat pe „Puskás Aréna“, lângă fotografii cu alţi jucători emblematici pentru fotbalul maghiar! Iar asta în condiţiile în care Bölöni şi-a dedicat întreaga carieră fotbalului românesc!

Au vrut să-l pună şi selecţioner

De când a părăsit naţionala României, în 2001, Bölöni a fost, în mare parte, ignorat de conducătorii FRF. În schimb, ungurii, pe lângă faptul că l-au inclus acum printre gloriile fotbalului maghiar, au şi încercat să-l numească în funcţia de selecţioner. Această variantă a fost confirmată chiar de Bölöni, în decembrie 2013, într-o intervenţie telefonică la Digi Sport.

„Răspunsul a fost simplu, fiindcă sunt sub contract cu formaţia din Qatar, Al-Khor, până în vara anului 2014. În oferta federaţiei maghiare au existat şi câteva referiri financiare, dar n-am ajuns până la ele. Nu cred că ne-am fi blocat de acestea, dar primul criteriu, cel al contractului meu cu Al-Khor, nu putea fi depăşit“, a spus atunci Bölöni. În cadrul aceleiaşi intervenţii, el a şi comentat de ce FRF nu l-a abordat pentru postul de selecţioner: „Din punctul meu de vedere, e tentant şi interesant să fii selecţioner. Din păcate, eu simt însă că prezenţa mea la cârma echipei naţionale ar deranja. Aşa simt eu, aceasta e senzaţia mea“. La ora la care a făcut această afirmaţie, FRF era condusă de Mircea Sandu.

Ce înseamnă Bölöni pentru fotbalul românesc *A jucat în ţară la ASA Târgu Mureş (1970-1984) şi la Steaua (1984-1987). *A câştigat Cupa Campionilor Europeni (1986), Supercupa Europei (1986), trei titluri şi două Cupe ale României, toate cu Steaua. *A fost ales de două ori cel mai bun fotbalist al anului în România, în 1977 şi în 1983. *A fost primul fotbalist român care a adunat 100 de selecţii la echipa naţională. Şi-a încheiat cariera la prima reprezentativă cu 102 selecţii şi 23 de goluri. E al 5-lea cel mai selecţionat fotbalist din istoria României, fiind depăşit doar de Dorinel Munteanu (134 de selecţii), Hagi (124), Gică Popescu (115) şi de Raţ (113). În clasamentul marcatorilor all-time, Bölöni ocupă locul 6, după Hagi şi Mutu (câte 35 de goluri), Bodola (31), Marica şi Moldovan (câte 23 de goluri). *A marcat golul unei victorii istorice pentru România, 1-0 cu Italia, în aprilie 1983, pe fostul „23 august“ în preliminariile Euro 1984. La ora acelui meci, Italia era campioana mondială, câştigând trofeul cu un an în urmă. *A contribuit la calificarea României la Euro 1984, iar la turneul final din Franţa a jucat în toate cele trei meci ale tricolorilor, marcând golul egalizator în remiza cu Spania (1-1). *A fost selecţionerul României între 2000 şi 2001. A stat pe banca tricolorilor în 13 partide, strângând 8 victorii, 2 remize şi 3 înfrângeri. În mandatul său a organizat, periodic, trialuri şi a contribuit la debutul unor fotbalişti precum Mirel Rădoi şi Paul Codrea în prima reprezentativă.

