EXCLUSIV Artemon Apostu-Efremov, pregătit de o nouă provocare în echipa Simonei Halep: „Ăsta este planul“

„După ce s-a încheiat colaborarea mea cu Mihaela (n.r. - Buzărnescu) şi cea a Simonei cu Daniel, am fost întrebat dacă sunt interesat să mă alătur echipei. Am acceptat provocarea şi am început antrenamentele“, a declarat, pentru Adevărul, Artemon Apostu Efremov.

Cel mai nou membru din staff-ul Simonei Halep a mai punctat: „Planul este să facem un pre-sezon cât mai bun, ca o bază solidă pentru 2020 şi ca Simona să câştige cât mai multe meciuri.“

După ce şi-a format un nume în antrenorat în tenisul românesc pregătind sportive în WTA, începând cu Elena Bogdan şi continuând cu Alexandra Cadanţu, Raluca Olaru, Irina Begu, Cristina Ene, Elena Ruse, Ioana Ducu şi Mihaela Buzărnescu, colaborând cu alţi doi foşti colegi de circuit, Adrian Cruciat şi Adrian Gavrilă, „Arti“ este încântat de perspectivele colaborării cu australianul Darren Cahill, un antrenor care a dat tenisului mondial cel mai tânăr număr unu din istoria ATP (Lleyton Hewitt), pe cel mai vârstnic lider ATP (Andre Agassi, record doborât între timp de Roger Federer), dar şi un număr unu mondial WTA (Simona Halep). „Darren este un antrenor excelent, care o cunoaşte pe Simona foarte bine. Acest lucru face tranziţia mai uşoară pentru mine. Pe lângă asta, este o persoană extrem de plăcută şi cu siguranţă voi avea multe de învăţat în preajma lui, cât şi a Simonei“, a mai spus Artemon Apostu-Efremov pentru Adevărul.

Artemon Apostu Efremov şi Simona Halep s-au întâlnit de mai multe ori la meciurile din Fed Cup ale României. Camerele tv i-au surprins pe cei doi discutând în timpul duelului România - Canada, de la Cluj.

When your friend is telling you one of his "fun" stories and you, ofcourse have no interest in hearing, just nod along.#FedCup #ROMCAN pic.twitter.com/j6gkTq5ODu