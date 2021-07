Euro 2020, finalul unei epoci pentru Germania: Löw a plecat după 15 ani. Ce spun cifrele sale

Doar că tot ce e mult strică! Ceea ce s-a văzut, încă o dată, în cazul lui Joachim Löw (61 de ani).

Acesta a preluat naţionala Germaniei, din postura de selecţioner, din iulie 2006, imediat după Cupa Mondială în care Die Mannschaft a câştigat finala mică.

Şi sub comanda lui „Jogi“ Löw, Germania s-a aflat pe un trend ascendent. O perioadă! Dovadă şi rezultatele de mai jos:

*Locul 2 la Euro 2008

*Locul 3 la Mondialul din 2010

*Locul 1 la Mondialul din 2014

*Locul 1 la Cupa Confederaţiilor din 2017

Apoi, a început declinul. Cu o eliminare din faza grupelor, la CM 2018 şi încă un eşec, în optimile de la Euro 2020. Iar meciul cu Anglia a marcat finalul mandatului lui Löw la naţională, în condiţiile în care el îşi anunţase plecarea, încă înainte de turneul final. Inclusiv înlocuitorul său a fost numit deja, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Ce a spus Joachim Löw după ultimul său meci ca selecţioner?

*E dificil de analizat acest eşec (n.r. - cu Anglia). E, înainte de toate, o dezamăgire enormă. Am sperat la mai bine, am avut încredere în această echipă. La astfel de meciuri e important să concretizezi puţinele ocazii care apar. Thomas Muller şi Timo Werner au avut două, dar n-au marcat. Totuşi, nu putem da vina pe nimeni.

*În vestiar a fost o tăcere mormântală, toţi jucătorii sunt extrem de dezamăgiţi, la fel şi eu. Englezii au marcat, cred, la prima lor ocazie. Dacă Thomas Muller ar fi înscris, puteam reveni. Ne-a lipsit sângele rece în faţa porţii, experienţa în anumite situaţii, maturitatea, uneori. Calitatea există, mentalul, starea de spirit, însă n-am ştiut să fim consecvenţi până la final şi am fost pedepsiţi.

*Am început ca secund, la Cupa Mondială 2006 din Germania, iar apoi am câştigat titlul mondial, în 2014, şi Cupa Confederaţiilor, în 2017, cu o echipă de tineri. După 2018 (când Germania a fost eliminată în primul tur la Cupa Mondială) am traversat momente dificile, dar, în ciuda dificultăţilor din aceşti trei ani, am învăţat multe. Ceea ce rămâne mai presus de toate sunt toate acele momente alături de oameni, indiferent de victorii sau înfrângeri, oameni cu care am format legături puternice, am trăit momente de neuitat şi care au devenit foarte importanţi în viaţa mea, de la jucători la stafful meu. Dezamăgirea acestui Euro va rămâne o vreme, nu putem digera asta în câteva zile, însă sunt sigur că, în timp, voi rămâne cu multe amintiri frumoase.

198 de meciuri a adunat Joachim Löw pe banca Germaniei: 125 de victorii, 39 egaluri, 34 de înfrângeri. Şi-a încheiat mandatul, după 15 ani, odată cu eliminarea de la Euro 2020.

Euro 2020, tabloul optimilor

Sâmbătă

*Amsterdam: Ţara Galilor - Danemarca 0-4

*Londra: Italia - Austria 2-1 (după prelungiri)

Duminică

*Budapesta: Olanda - Cehia 0-2

*Sevilla: Belgia - Portugalia 1-0

Luni

*Copenhaga: Croaţia - Spania 3-5 (după prelungiri)

*Bucureşti: Franţa - Elveţia 3-3 (4-5 după loviturile de departajare)

Marţi

*Londra: Anglia - Germania 2-0

*Glasgow: Suedia - Ucraina 1-2 (după prelungiri)

Tabloul sferturilor

*2 iulie, St. Petersburg, ora 19.00: Elveţia - Spania

*2 iulie, Munchen, ora 22.00: Belgia - Italia

*3 iulie, Baku, ora 19.00: Cehia - Danemarca

*3 iulie, Roma, ora 22.00: Ucraina - Anglia