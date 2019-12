Euforie la FCSB, după victoria care a urcat echipa lui Vintilă pe podiumul Ligii 1. „I-am luat pe sus“

Florinel Coman nu a avut milă de adversară nici pe teren, dar nici la declaraţiile de după partida care a făcut rocada în clasament între Craiova şi FCSB.

Ce a spus Florinel Coman, la DigiSport?



* I-am luat pe sus, nu le-am dat nicio şansă. Din teren, am simţit că e o diferenţă foarte mare între FCSB şi Universitatea Craiova. Am ratat şi un penalty, am fost mult peste ei. Ne bucurăm de victorie şi că ne-a ieşit tot ce am lucrat la antrenamente.

* A fost cel mai bun an al meu, cu siguranţă. Colegii mei au fost alături de mine, suntem o familie. M-am maturizat, nu mai sunt un puşti.

Ce a spus Florin Tănase, la TelekomSport?

* La cum am început, ne gândeam să prindem play-off-ul. Am muncit mult la antrenamente, ne-au revenit şi colegii accidentaţi şi am reuşit să legăm victoriile. Urmează o pauză, sper să ne încărcăm bateriile în cantonament şi să continuăm pe acest drum. Este cel mai bun final de an de când sunt eu aici.

* (Despre noul post care i-a fost alocat, de atacant de careu) Mă adaptez dacă vreau. Încerc să dau totul indiferent de poziţia în care sunt folosit.