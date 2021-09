Emma Răducanu, prima sportivă din calificări care ajunge în semifinalele US Open, în Era Open. Britanica are doar 18 ani

Răducanu a învins-o în sferturile de finală pe favorita 11, sportiva elveţiană Belinda Bencic, scor 6-3, 6-4, într-o oră şi 22 de minute.

În runda următoare, Emma Răducanu o va întâlni pe câştigătoarea meciului dintre sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 4 WTA şi cap de serie 4, şi jucătoarea din Grecia Maria Sakkari, locul 18 WTA şi favorită 17.

Britanica este a treia jucătoare din afara topului 100 care ajunge în semifinalele US Open, după Billie Jean King (1979) şi Kim Clijsters (2009).

