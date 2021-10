Emma Răducanu: Învăţ meci de meci câte ceva

Emma Răducanu a vorbit după meciul cu Ana Bogdan în engleză pentru că, cum chiar ea declara, a fost obosită şi i-a fost mai uşor să folosească limba lui Shakespeare. ”A fost extraordinar să joc împotriva unei românce. Ana este o jucătoare grozavă, mă bucur că am câştigat. A fost un meci foarte greu, Ana e o adversară foarte bună, am reuşit cu greu să-mi găsesc jocul, ea şi-a arătat experienţa. Nu am o problemă cu presiunea, învăţ să mă obişnuiesc cu ea. Chiar îmi place de cele mai multe ori. Nu cred că sunt un produs finit a ceea ce pot fi, învăţ meci de meci câte ceva. Simona e unul dintre idolii mei, am urmărit-o aici la Cluj, e o experienţă deosebită să o văd jucând live. E incredibil de bună pe teren", a spus Emma Răducanu.

There's that match-point serve again 👀



🇬🇧 @EmmaRaducanu beats Bogdan in Cluj to set up a quarterfinal against Kostyuk!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/Vsp9lRAd01 — wta (@WTA) October 28, 2021