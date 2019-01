El ar putea fi noul antrenor al Simonei! A asistat-o pe Halep la antrenamentul din această dimineaţă

Thierry Van Cleemput (foto stânga) este antrenorul care i-a fost alaturi Simonei la incalzirea de luni dimineata, iar bursa zvonurilor sustine ca cei doi s-ar fi inteles in privinta unui contract.



Belgianul ar fi fost contactat recent de numarul unu WTA si a acceptat sa lucreze cu acesta.



După ce i-a antrenat în trecut pe belgienii Olivier Rochus şi Steve Darcis, Van Cleemput este omul care l-a transformat pe David Goffin într-un jucător de top în ATP. A început colaborarea cu acesta în 2014, iar de atunci a reuşit să-l ducă până pe locul al şaptelea în clasamentul mondial. Tehnicianul a fost sub contract cu David Goffin pana duminica, atunci cand cei doi si-au anunţat întreruperea colaborării.

Acum, el îi stă alături Simonei Halep la duelul cu Serena Williams şi ar putea deveni, după Australian Open, antrenor cu normă întreagă al liderului mondial, după cum anunţă şi SudPress, un cotidian din Bruxelles, citat de Prosport.



Simona Halep a ramas fara antrenor in toamna anului trecut, dupa ce Darren Cahill a hotarat sa renunte la colaborarea cu ea pentru a sta mai mult timp alaturi de familie.



In ultimele luni ea s-a pregatit cu Florin Segarceanu, capitanul echipei de Fed Cup a Romaniei, acesta calatorind chiar si la Melbourne pentru a o ajuta.



Recent, Simona a anuntat ca dupa Australian Open va lua o decizie in privinta noului ei antrenor, una care va fi luata dupa ce s-a consultat inclusiv cu Cahill.