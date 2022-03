Edward Iordănescu, distrus: Gigi Becali invocă „palma divină“ pentru lipsa de rezultate

Cel mai vehement la adresa selecţionerului a fost patronul FCSB, Gigi Becali, nemulţumit că Octavian Popescu a jucat doar din minutul 62 cu Grecia (0-1) şi apoi din minutul 80 cu Israel (2-2).

„Tavi Popescu e jucător, cum era Messi la Barcelona. N-ai voie… Vrei să câştigi meciuri? Bagă-l pe Tavi Popescu! Câştigă meciuri singur el. Dacă nu ai inteligenţa asta, stai acasă mereu. Când ai răutăţi… Să stea Edi Iordănescu acasă, dacă Tavi Popescu e rezervă. Dacă Tavi e rezervă, numai aşa o să păţească. O să mănânce bătaie de la toţi şi o sa facă egaluri. Că te vede Dumnezeu că faci nedreptate“, a spus Becali pentru „Fanatik“.

Iar la Orange Sport, Basarab Panduru l-a atenţionat pe selecţioner că nu mai are timp de experimente: „Discursul lui Edward Iordănescu e de antrenor de echipă de club. Are impresia că mâine are antrenament şi că de mâine până în iunie tot muncesc. Păi, nu mai ai nimic, doar două zile înainte de patru meciuri. Nu mai ai, Edi, timp să munceşti!“.

Noi avem trei deficienţe enorme. Nu mai fugim, nu mai suntem echipă tehnică şi n-avem niciun mijlocaş care să paseze perpendicular, în afară de Olaru. Dumitru Dragomir fost preşedinte LPF

Gata cu amicalele: urmează Liga Naţiunilor

*4 iunie: Muntenegru – România

*7 iunie: Bosnia – România

*11 iunie: România – Finlanda

*14 iunie: România – Muntenegru

*23 septembrie: Finlanda – România

*26 septembrie: România – Bosnia