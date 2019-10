E weekend-ul Maratonului Internaţional Bucureşti: Când au loc cursele şi care sunt noutăţile

Dintre noutăţile ediţiei XII a Maratonului Bucureşti amintim:





⦁Sport Expo, care cuprinde spaţiul pentru înscrieri şi ridicări de kituri de participare precum şi zona de expozanţi, se va muta într-o locaţie mai generoasă, şi anume în incinta Bucuresti Mall. Totodată, durata de desfăşurare a fost extinsă cu o zi, astfel încât oricine să poată ajunge în timp util. Această măsură se aliniază celorlalte evenimente din străinătate unde Sport Expo este un eveniment de sine stătător iar alergătorii se înscriu sau îşi ridică kitul de participare şi socializează. Sport Expo reuneşte peste 30 de expozanţi de echipamente de alergare, servicii de wellness, nutriţie, s.a.

⦁Traseul stradal este asemănător cu cel de anul trecut, cu excepţia unui segment care este supus unor lucrări de infrastructură de pe bulevardul Decebal. Din acest motiv, traseul a fost completat cu Calea 13 Septembrie, Şos Panduri şi Bd. Tudor Vladimirescu.

⦁Cursa Populară şi Cursa Adolescenţilor se vor organiza în mod necompetitiv, premiile fiind acordate în urma tragerii la sorţi.

⦁Cursa de 10km Individual Vodafone şi Cursa Copiilor Fulga sunt sold out.





⦁Maratonul Bucuresti deţine două certificări importante din acest an- Bronze Label acordată de IAAF( Asociaţia Internaţională a Federaţiilor de Atletism) precum şi certificarea "AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier" de către "AbbottWMM Wanda Age Group World Rankings". Aceasta serie cuprinde puţin peste 100 de maratoane din întreaga lume. Sezonul 2019-2020 începe pe 13 octombrie (dată la care va avea loc Maratonul Bucureţti) şi se încheie pe 11 octombrie 2020 (data la care va avea loc Maratonul Bucureşti 2020).





⦁Cu ocazia editiei din anul 2020 a Maratonului Bucureşti, vom avea onoarea de a fi Oraş Gazdă a Flacării Maratonului. În mod oficial, ceremonia de înmânare a Flacării va avea loc în localitatea Maratonas, în luna noiembrie a acestui an, cu o zi înaintea desfăşurării Maratonului de la Atena. Simbol puternic al păcii şi sportului, Flacăra va putea fi admirată timp de câteva zile, în luna octombrie, anul viitor, atât pe esplanada din faţa sediului Comitetului Olimpic Român, cât şi în Piaţa Constituţiei.





Programul zilei de sâmbătă





Sâmbătă 12 octombrie, se va desfăşura Cursa Populară Avon începând cu orele 09.00. Adolescenţii cu vârste cuprinse între 14-19 ani vor putea să concureze, sâmbătă, 12 octombrie la Cursa Adolescenţilor Bio Junior pe o distanţă de 2,5 km, începând cu ora 10.30. Participanţii se pot înregistra la Sport Expo DOAR în ziua cursei – sâmbătă, 12 octombrie – în funcţie de programul oficial. Alergătorii înregistraţi online îşi vor ridica kit-ul de participare în ziua de sâmbătă, până la ora 10.00 am. Kit-urile rămase nesolicitate, pentru care nu există participanţi înregistraţi, se vor distribui la ora 10.00 am, celor prezenţi şi care vor dori să alerge.





Începând cu ora 12.30, la Cursa Copiilor Fulga, vor lua startul din Piaţa Constituţiei, toţi copiii cu vârste cuprinse între 0-12 ani, fiecare categorie de vârstă şi gen va avea start diferit, coridorul de start fiind împărţit pe sectoare, pe distanţe cuprinse între 0,9-1,4 km. Copiii cu vârste cuprinse între 6-12 ani vor alerga singuri, iar cei în intervalul 0-5 ani vor participa alături de părinţi. Numărul maxim de participanţi în cadrul Curselor Copiilor este 3600, iar pentru fiecare categorie de vârstă şi gen numărul maxim de participanţi va fi de 500 de copii. Cursele Copiilor Fulga sunt gratuite. Pentru Cursa Copiilor, kiturile de participare se pot ridica în dimineaţa zilei de sâmbătă, 12 octombrie, începând cu orele 7:00 din Sport Expo (Piaţa Constituţiei) iar cei care nu s-au înregistrat online, dar vor să alerge, pot veni, de asemenea, la Sport Expo pentru a ocupa locurile rămase libere, în cazul în care cei care s-au înregistrat online nu s-au prezentat pentru ridicarea kiturilor. Bucharest RUNNING CLUB anunţă organizarea Curselor Copiilor în mod necompetitiv pentru toate evenimentele BRC, prin eliminarea clasamentelor şi a premiilor bazate pe clasament. La sfârşitul Curselor Copiilor Fulga va fi organizată o tombolă iar înscrierea se va face în ziua concursului prin completarea talonului de participare şi depunerea lui în urna de pe scenă amplasată în Piaţa Constituţiei. Fiecare categorie de vârstă şi de gen are alocată o urnă specială.Tombolele se desfăşoară în data de 12 octombrie, în intervalul orar 13:00-16:00, separat pentru fiecare categorie de varsta si de gen.Primele 5 şcoli şi primele 5 licee/colegii cu cei mai mulţi participanţi vor fi premiate cu echipamente sportive oferite de Fulga.





În dimineaţa cursei toţi copiii şi adolescenţii vor fi întâmpinaţi de mascota Bio Junior - simpaticul şi sportivul tigrişor Goldie. Micii alergători, indiferent de vârstă, sunt invitaţi la cortul Bio Junior pentru a-şi face plinul de energie cu delicioase cereale sau biscuiţi eco.





Toti copiii se pot distra şi pot face sport pe toata durata zilei de sâmbătă,12 octombrie în Piaţa Constituţiei în spaţiul de joacă interactiv pentru copii îngrădit cu jocuri şi gonflabile puse la dispoziţie de World Class România.





Sâmbătă 12 octombrie şi duminică, 13 octombrie, Avon, sponsorul Cursei Populare,va fi present cu un stand dedicat AVON, de unde participanţii vor putea achiziţiona produse cu Fundiţa Roz. Tot profitul obţinut din vânzarea acestora va fi investit în proiectele Campaniei pentru Sănătatea Sânilor, pe care AVON o derulează în România. Unul dintre aceste proiecte este Cancel Cancer, campanie naţională de consultaţii gratuite pentru depistarea cancerului la sân, ajunsă anul acesta la cea de-a treia ediţie . Un cabinet medical mobil dotat cu ecograf de ultimă-oră, construit de AVON, a ajuns anul acesta în 20 de oraşe din România şi a oferit consultaţii senologice gratuite unui număr de peste 3000 de femei.





Programul pentru duminică





Duminică 13 octombrie, vor avea loc cursele competitive pentru adulţi. La orele 08.00, vor lua startul alergătorii de la cursa de 10km Individual Vodafone, urmând ca la orele 09.30, să ia startul cei de la cursele Maraton, semimaraton Volkswagen si Ştafetă formate la această ediţie din echipe de câte alergători (10km+10km+10km+12 km). Participanţii deja înregistraţi sunt aşteptaţi să îşi ridice kit-urile de la Sport Expo, spaţiul special amenajat în incinta Bucureşti Mall. Cei care nu s-au înregistrat online, dar vor să alerge, pot veni de asemenea la Sport Expo pentru a ocupa ultimele locuri libere joi, 10 octombrie, între orele 12:00-20:00, vineri, 11 octombrie între orele 10.00-20.00, sâmbată 12 octombrie, între orele 10:00-20:00, când se pot înscrie şi/sau ridica kit-uri precum şi duminică, 13 octombrie din Piaţa Constituţiei, în intervalul orar 07:00-07:30 (doar cei care sosesc in Bucureşti în dimineaţa competiţiei). Se vor acorda premii în bani primilor 8 clasaţi ai cursei maraton şi primii 5 clasaţi ai curselor semimaraton, 10 km individual şi ştafetă, iar caştigătorii de la categorii de vârste vor primi produse şi servicii.





Susţinătorii evenimentului





Raiffeisen Bank, Volkswagen, Under Armour, Vodafone şi Avon te fotografiază la această ediţie a Maratonului Bucureşti: toţi alergătorii de la cursele competitive şi cei de la Cursa Populară vor primi albume personalizate cu fotografiile proprii din timpul cursei. Participanţii trebuie să îşi introducă numărul de concurs pe site www.bucharest-marathon.com (în secţiunea dedicată) şi vor primi pozele într-o pagină personalizată Totodată, Bucharest RUNNING CLUB va oferi albume personalizate tuturor participanţilor la Cursa Copiilor Fulga.





World Class România îi va ajuta pe alergătorii mici şi mari să se încălzească şi să-i ţină în formă în Piata Constituţiei, participanţii având posibilitatea de a participa la sesiuni de fitness şi stretching susţinute de cei mai cunoscuţi profesionişti în domeniu. Astfel, sâmbătă, copiii se vor încălzi alături de antrenorii World Class în jurul orelor 08.00 şi 09.40. Duminică, antrenorii World Class vor începe sesiunea de warm-up în jurul orei 08.00, urmate de sesiuni de stretching la orele 10.10, respectiv 11.00.

O altă premieră a acestei ediţii este zona de Street Food creată de Stradale şi Mitzu. Chef Foa şi echipa de bucătari au pregătit un meniu special pentru alergători şi susţinătorii lor: sendvişul semnătură Bauru, şi altele cu ingrediente proaspete, atent alese. Mai mult, pâinea indiană – naan – se va prepara la faţa locului în cuptor de lut, Tandoor. În zona Mitzu se vor servi cafea, faimoasa prăjitură Mitzu şi brownie – deserturi artizanale, preparate home-made. Zona va fi deschisă între sâmbătă între 8:00 şi 16:00, iar duminică între 7:00 şi 15:00.





Pe toată durata desfăşurării curselor, pe traseu vor fi amenajate peste 25 de puncte de hidratare unde alergătorii se pot hidrata şi energiza cu produse isotonice de la Isostar şi Izvorul Minunilor şi de divertisment, pentru a încuraja alergătorii, aceştia având disponibilitatea de a vota ONG-ul care a venit cel mai mult în sprjinul lor. Pe traseu vor fi amenjate puncte de divertisment, de unde numeroşi artişti vor încuraja alergătorii.





Ambasadorii Bucharest RUNNING CLUB şi personalităţi din lumea sportivă, culturală care vor fi prezenţi pe 12 şi 13 octombrie în Piaţa Constituţiei la linia de start sunt: campioanele olimpice- Loredana Dinu, Alina Dumiru,Viorica Susanu, Doina Ignat, Camelia Macoviciuc, Georgeta Damian Andrunache,Andreea Răducan, Miss Fitness Universe Anca Bucur, Radu Restivan (321 sport.ro), actorii Teatrului Mic- Rareş Stoica, Silvana Mihai,Alina Petrica, Irina Ungureanu ,Valentina Popa,Cezar Grumazescu, realizatorii radio-TV Mihai Rădulescu (TVR), Sonia Argint Ionescu (TVR), Mihai Găinuşă (radio), Adriana Matei (hypewit.ro), Selly, Adi Nartea şi alţi actori ai serialului Vlad-Pro Tv.





Evenimentul va fi transmis în direct pe site-ul propriu www.bucuresti-maraton.ro/live şi pe pagina de Facebook www.facebook.com/BucharestMarathon, pe https://www.youtube.com/runinbucharest, pe europafm.ro cu sprijinul Vodafone, Partener Comunicaţii. Pe lângă vizualizarea imaginilor de start/sosire şi premiere, veţi afla informaţii despre ceea ce se întâmplă pe traseu, despre cauzele sociale, pentru care se aleargă şi despre personalităţile prezente pe traseu, la sosire precum şi în Piaţa Constituţiei în studioul mobil amenajat în Piaţa Constituţiei. Transmisia va avea loc sâmbătă 12 octombrie mai între orele 9:00 – 17:00 şi duminică 13 octombrie mai, între orele 7:45 – 14:30. Noutăţi şi informaţii despre alergători, cauze, performanţe, parteneri, echipe, nutriţie şi multe altele pot fi citite în revista “Alerg” – revista oficială a Raiffeisen Bank Maratonul Bucureşti – care va fi distribuită alergătorilor la ridicarea kit-ului.





