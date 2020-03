E oficial: Jocurile Olimpice s-au amânat! Evenimentul se va organiza în 2021

Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) a programat, astăzi, o şedinţă extraordinară, de criză, cu guvernul japonez şi cu Comitetul de Organizare pentru a decide soarta evenimentului.

Decizia? Jocurile Olimpice se vor organiza în 2021!

Premierul Japoniei a apărut în faţa jurnaliştilor, după discuţiile cu oficialii CIO, în frunte cu preşedintele Thomas Bach. „Am propus amânarea Jocurilor cu un an şi preşedintele Bach a fost sută la sută de acord“, a declarat Shinzo Abe.

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R