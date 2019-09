Dumitru Dragomir, dezvăluiri despre Toni Iuruc, iubitul Simonei Halep. A comparat averile celor doi

"L-am cunoscut. Am fost cu el la o cafea de 3-4 ori. E un băiat foarte serios, e amic cu fiul meu. E un băiat frumos, care a făcut avere. E pricopsit, nu e un sărăntoc. Totuşi, el nu are câţi bani face ea. Domnilor, dacă n-o aveam pe Halep, nu mai auzea nimeni de noi. Se auzeau doar nenorociri despre ţara asta”, a spus Dumitru Dragomir pentru sursa citatăl.

Simona Halep, 28 de ani, are o relaţie de două luni cu omul de afaceri cu 13 ani mai în vârstă ca ea. Cei doi nu s-au afişat împreună după succesul sportivei de la Wimbledon.

”Este un lucru normal la vârsta aceasta şi consider că presa ar trebui să fie un pic mai discretă din punctul acesta de vedere, pentru că am şi eu nevoie de intimitatea mea, este un lucru normal şi aşa cum toată lumea are parte de o relaţie, aşa am şi eu”, a comentat atunci Simona Halep.