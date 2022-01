Dorinel Munteanu crede în Ladislau Bölöni. Vezi ce declară fostul internaţional despre echipa naţională

”Trebuie să discutăm despre un proiect actual, nu pe termen mediu sau lung. Trebuie să vedem ce avem în curte acum, la nivel de jucători. Trebuie să ne calificăm. Cred că Loţi are experienţa necesară ca să facă acest lucru, deşi are nevoie de colaboratori români, care să-i explice ce s-a întâmplat în România. Am foarte mare încredere în Loţi Boloni, poate să califice echipa naţională. Este un antrenor riguros, o ştim cu toţii. Nu cred că le va fi uşor jucătorilor. Dar fără disciplină nu poţi să faci nimic şi cred că asta a lipsit echipei naţionale", a spus Dorinel Munteanu, la Digi Sport.