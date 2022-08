Dinamo Kiev s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor. Mircea Lucescu a oferit faza serii

Dinamo Kiev a câştigat în tur cu scorul de 1-0 şi a pornit cu prima şansă în returul de la Graz acolo unde s-a văzut condusă după doar 25 de minute de joc. Scorul a rămas neschimbat pe tabelă după cele 90 de minute. În prelungiri, echipa antrenată de Mircea Lucescu a marcat de două ori prin Vivcharenko 97' şi Tsygankov 112' şi şi-a asigurat un loc în play-off.

Urmează o dublă dificilă pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor. Dinamo Kiev va da peste portughezii de la Benfica în play-off-ul Ligii Campionilor, formaţie care a eliminat-o pe Midtjylland, scor general 7-2.

În minutul 35 Mircea Lucescu a oferit faza serii în Liga Campionilor. Antrenorul, în vârstă de 77 de ani, a reuşit o preluare perfectă şi a fost aplaudat frenetic de suporteri.

„Sturm a încercat să ne creeze probleme. Dar am reuşit să rezistăm presiunii lor şi să jucăm fotbal, controlând mingea. Adversarii s-au apărat foarte bine şi strâns, aşa că pot spune că meciul a fost greu pentru noi. Cu toate acestea, a fost dificil şi pentru Sturm. Sunt în cel mai bun ritm al jocului, au început deja campionatul şi am avut câteva probleme înainte de joc, când Tsygankov a spus că a simţit o durere şi a trebuit să-l înlocuiesc urgent în formaţia de start. În general, cred că am meritat acest gol, pentru că ne-am creat mai multe ocazii. Fenerbahce şi Sturm diferă în stilul lor de joc. Austriecii sunt foarte bine pregătiţi fizic, au început puternic meciul. S-au bazat pe presiune şi pe pase lungi, dar după 10 minute de joc am înţeles ce se întâmplă pe teren şi am putut să ne descurcăm. După cum am spus, cred că am meritat rezultatul de astăzi. Păcat că nu am putut înscrie al doilea gol. Am avut ocazii pentru asta, dar nu am găsit o soluţie pentru a marca la finalul atacurilor avute. Este important cum joacă întreaga echipă. La urma urmei, astăzi un jucător poate arăta bine, iar în meciul următor altul. Prin urmare, trebuie să depunem efort pentru un joc de echipă organizat şi disciplinat. Nu este atât de uşor să controlezi jocul într-o întâlnire cu o echipă precum Sturm. Le-am urmărit meciurile cu Salzburg, Galatasaray, Wolfsberg şi a trebuit să găsim o soluţie pentru a rezista presiunii”, a spus Mircea Lucescu, relatează Sport.ro.

Tabloul play-off-ului din Champions League